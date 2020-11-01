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Беременность

Зачем на самом деле заранее разогревать духовку 

Мира Маркина 2 часа назад
Зачем на самом деле заранее разогревать духовку
Фото: depositphotos.com
Авторы многих рецептов рекомендуют заранее нагревать духовку, прежде чем отправлять в нее блюдо. Хозяйки нередко задаются вопросом: "Для чего это нужно?". Ответ — в материале "Рамблера".

"Некоторым блюдам, например хлебу и пирогам, необходима немедленная доза горячего воздуха, чтобы они начали подниматься",

— объяснила шеф-повар Рози Сайкс.
Эксперт также напомнила, что высокая температура требуется не только выпечке, но и мясу. Если не подрумянить его до или после того, как оно побудет в духовке, блюдо лишится карамелизованной корочки, от которой зависит "мясной" вкус.
Но есть и другие причины, по которым Сайкс советует разогревать духовку заранее и не игнорировать рекомендации авторов рецептов:

"Другие блюда, скажем, суфле или что‑то с основой из сдобного теста, выигрывают, если сразу же получают нагрев снизу. Так что когда включаете духовку, ставьте внутрь толстый противень, чтобы он прогрелся".

Если вам не хочется тратить энергию "впустую", используйте время разогрева для того, чтобы пожарить орехи, прогреть специи или растопить масло.
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