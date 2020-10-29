Названы способы экономить на продуктах 

Российские домохозяйки назвали способы экономить на продуктах.

Каких только страшных прогнозов к Новому году не начитаешься в наши дни! Эксперты прочат подорожания всего и вся, расходятся только в оценках: на 25, 40 и даже 50%. Понятно, что гадания на кофейной гуще — дело неблагодарное. И еще понятно, что истина где-то рядом, и уж дешеветь продукты к нашему новогоднему столу точно не будут. Поэтому, экономить нужно начинать уже сегодня.

— Подорожания продуктов к Новому году опасаются только плохие домохозяйки, — рассказывает женщина средних лет Ирина Васильевна. — Я давно покупаю продукты в супермаркетах, на рынок дорогу совсем забыла. И в магазинах беру продукты только по акциям.

С Ириной Васильевной мы как раз и познакомились в одном из московских супермаркетов, где она ходила с объемистой тележкой. Ходила не абы как и с вытаращенными от цен на прилавках глазами, а то и дело заглядывая в свой мобильный телефон.

Ларчик просто открывается. Эта самая торговая сеть периодически информирует ее о том, какие товары по акции можно купить сегодня и в ближайшие два дня.

— Очень хороший магазин, — поясняет покупательница. — Он меня даже с днем рождения поздравляет! Кстати, недавно его отмечала, и в этот день мне пришла СМС-ка: мне сделали скидку на 15% на любые продукты общим весом не более 10 килограмм. В другие сети я уже не захожу. А вообще, было бы неплохо, чтобы и остальные торговые марки сообщали на телефон о своих акциях, у меня ведь несколько карточек покупателя…

— Вот, смотрите, — продолжает она, протягивая свой мобильник. — 14 октября мне сообщили, что на 25% объявлена скидка на все мясо птицы. Кстати, купила сразу три бройлера, места в морозилке у меня много, а курица хранится хоть целый год. Будут к холодцу на Новый год. 19 октября по акции в 35% здесь продавали копченые и сырокопченые колбасы.

Еще две СМС-ки ей упали 23 и 26 октября — о скидках на филе цыпленка и сливочное масло.

Но что, так сказать, сегодня бог послал покупателям этого супермаркета? 40-процентная скидка на весь кофе (действует в течении двух дней) и 30-процентная — на все виды сыров при покупке до 10 кг. Тоже в течение двух дней.

В общем, между брендовыми торговыми сетями в столице (и далеко за ее пределами) развернулась настоящая борьба за покупателя. Как говорится, если гора не идет к Магомету, значит, Магомет идет к горе.

Правда, идут пока еще не все торговые марки. Той же Ирине Васильевне «письма счастья» приходят только от одного источника. Кстати, я специально поинтересовался у других покупательниц: им на мобильные телефоны поступают такие заманчивые предложения? Из пяти человек утвердительно кивнула только одна.

Как же они выкручиваются из положения и готовятся к Новому году?

Разных торговых сетей в округе предостаточно, все буквально в шаговой доступности. Со списком «первоочередных нужд» в руках аборигены обхаживают магазины и смотрят: что из долгоиграющего» можно купить впрок?

Овощи (хотя на них действуют хорошие скидки) практически сразу отметаются — негде хранить. Ну, подорожают они к концу декабря рублей на 10 за килограмм, зато в магазине купишь качественные и свежие.

Уже куплено (и спрятано подальше от мужей) спиртное: на коньяк были хорошие скидки — почему бы ими не воспользоваться? На утепленной лоджии выстроились в ряд банки со шпротами, кофе, зеленым горошком, кукурузой, крабовые палочки и сгущенным молоком — как без торта «Наполеон» собственного приготовления в эту ночь?!

Бывают скидки и на красную икру. Но, по правде говоря, ее качество никудышнее. Уж лучше напрячься и купить без всяких скидок в специализированных магазинах.

Нередко в крупных магазинах объявляют акции на мясо. Недавно на говядину «скостили» на 30 процентов, и кто успел, тот отхватил по хорошему куску за 320 рублей килограмм, вместо 400. «К Новому году, в морозилке пролежит спокойно», — пояснили мне. Сейчас вот многие озабочены свиными рульками. В продаже они есть, но без скидок, а зачем платить больше?

Мои собеседницы уверены, что весьма приличный новогодний стол, если ходить по магазинам и пользоваться акциями, обойдется в тысячи полторы на человека. Но это полный комплект: брызги шампанского, салат оливье, холодец, селедка под шубой, горячее блюдо, традиционный бутерброд с красной икрой, конфеты и фрукты. Еще и на 1 января кое-что останется.

Раз в год можно себе позволить «лишнего». Пока есть время и цены резко не полетели вверх.