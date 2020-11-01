В каждом гардеробе есть верхняя одежда, которая давно отслужила свое или просто уже не по вкусу. Но, как правило, хозяева не решаются выбросить ее — им жаль расставаться с некогда любимой вещью, которая еще наверняка и стоила дорого. «Рамблер» расскажет, во что можно превратить старый пуховик.

Жилет

Как правило, быстрее всего изнашиваются именно рукава пуховика. Могут протереться локти или манжеты. В таком случае проще избавиться от рукавов, превратив куртку в жилетку.

Сначала следует обрезать рукава по швам, отпороть капюшон и накладные карманы. Затем нужно обшить тесьмой обрезанные части. Желательно для этого брать подходящую по цвету ткань, но, чтобы украсить вещь дозволено взять для обработки и контрастный материал. Женский жилет можно украсить кружевом или вязаными деталями, мужской — заклепками или джинсой.

Чехол для табурета

Еще одна полезная вещь, которая может получиться при переделке старого плаща — мягкое сиденье для стула. Для его изготовления можно использовать как верхнюю, так и подкладочную часть. Шьется оно очень просто, поэтому сделать его своими руками сможет даже начинающая швея.

Сначала необходимо раскроить пуховик и вырезать сидения по размеру табурета. Затем нужно сшить заготовки из ткани и обработать края. Также чехол можно декорировать. В конце следует пришить к сиденью крепления — это могут быть тканевые завязки, кнопки или липучки.

Сумка

Что может быть лучше непромокаемой стильной сумки, особенно осенью? Сделать ее можно своими руками из старого пуховика.

Она получится прочной, с ней не страшно будет попасть под дождь.

Для простой модели нужно выкроить прямоугольное полотно с вырезами и неширокие полосы для ручек. Затем нужно стачать боковины сумки между собой. Далее необходимо сострочить днище и бока, а после — смастерить и пришить к полученной основе ручки. По желанию можно добавить застежку, карманы и декор.

Подстилка на санки

Такая поделка выручит всех, у кого есть маленькие дети. Малышу будет очень удобно сидеть на мягкой подстилке во время долгой прогулки.

Для создания подстилки можно использовать и верхнюю, и нижнюю часть пальто, но молния при этом должна находиться сверху. Примечательно, что длина изделия должна быть равна длине санок, поэтому при необходимости нужно укоротить его или ушить в боках. Чтобы надежно зафиксировать подстилку на санках, можно пришить к ней липучки или кнопки.