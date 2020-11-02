Как быстро почистить белые кроссовки 

Белые кроссовки или кеды наверняка есть у каждой девушки. Смотрится такая обувь стильно и уместна как в спортивном зале, так и в повседневной жизни. Единственный минус — в идеальном состоянии белые вещи содержать очень непросто. Но есть хитрости, с помощью которых можно очистить белую обувь за считанные минуты. Как сделать так, чтобы ваши белые кроссовки или кеды выглядели как новые, читайте в материале «Рамблера».

Для того, чтобы придать белым кроссовкам первозданный вид, вам понадобятся: вода, сода, перекись водорода, средство для мытья посуды, жидкость для снятия лака, ватные диски и старая зубная щетка.

Для начала налейте в пластиковую емкость немного воды и добавьте 4-5 столовых ложек соды. Перемешайте, чтобы сода растворилась.

Затем добавьте туда же по 2 столовые ложки перекиси водорода и жидкости для мытья посуды, тщательно перемешайте.

Зубной щеткой нанесите получившуюся смесь на обувь и хорошенько почистите ее, не забыв про язычок. После чистки протрите кроссовки бумажным полотенцем.

Смочите ватный диск в жидкости для снятия лака и протрите подошву обуви.

Осталось постирать шнурки или заменить их, и ваши кроссовки будут выглядеть как новые.