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Как быстро почистить белые кроссовки 

Александра Нечаева 6 часов назад
Как быстро почистить белые кроссовки
Фото: Кадр из фильма «Форрест Гамп»
Белые кроссовки или кеды наверняка есть у каждой девушки. Смотрится такая обувь стильно и уместна как в спортивном зале, так и в повседневной жизни. Единственный минус — в идеальном состоянии белые вещи содержать очень непросто. Но есть хитрости, с помощью которых можно очистить белую обувь за считанные минуты. Как сделать так, чтобы ваши белые кроссовки или кеды выглядели как новые, читайте в материале «Рамблера».
Для того, чтобы придать белым кроссовкам первозданный вид, вам понадобятся: вода, сода, перекись водорода, средство для мытья посуды, жидкость для снятия лака, ватные диски и старая зубная щетка.
Для начала налейте в пластиковую емкость немного воды и добавьте 4-5 столовых ложек соды. Перемешайте, чтобы сода растворилась.
Затем добавьте туда же по 2 столовые ложки перекиси водорода и жидкости для мытья посуды, тщательно перемешайте.
Зубной щеткой нанесите получившуюся смесь на обувь и хорошенько почистите ее, не забыв про язычок. После чистки протрите кроссовки бумажным полотенцем.
Смочите ватный диск в жидкости для снятия лака и протрите подошву обуви.
Осталось постирать шнурки или заменить их, и ваши кроссовки будут выглядеть как новые.
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