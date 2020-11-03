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Беременность

Как утеплить пластиковое окно на зиму 

Елена Красовская 29 минут назад
Смотрите ролик и узнайте, что делать, если зимой в квартире холодно. Несмотря на то, что пластиковые окна считаются более совершенными, чем деревянные, у них тоже бывают дефекты, и особенно это проявляется в холодное время года. Пластиковое окно может пропускать холод, если неграмотно подобрана фурнитура, плохо смонтированы подоконники или истёрлись уплотнители. Однако защитить квартиру от сквозняков можно, если использовать советы бывалых мастеров.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как быстро почистить белые кроссовки.
Дом и сад , Видео
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