Как утеплить пластиковое окно на зиму 

Смотрите ролик и узнайте, что делать, если зимой в квартире холодно. Несмотря на то, что пластиковые окна считаются более совершенными, чем деревянные, у них тоже бывают дефекты, и особенно это проявляется в холодное время года. Пластиковое окно может пропускать холод, если неграмотно подобрана фурнитура, плохо смонтированы подоконники или истёрлись уплотнители. Однако защитить квартиру от сквозняков можно, если использовать советы бывалых мастеров.