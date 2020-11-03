Как убрать неприятный запах в доме 

Каждому нравится, когда в доме чисто и пахнет свежестью. Но порой бывает, что неприятный запах поселяется в квартире, и справиться с ним совсем не просто.

Как ни банально звучит, но, чтобы запахи в доме не накапливались, нужно поддерживать в нем чистоту и как можно чаще проветривать.

Уходя из квартиры, не ленитесь открывать не только форточки, но и двери — межкомнатные, в ванную, в кладовку, на кухню.

Обязательно установите вытяжки на кухне и санузле, а в ванной — полотенцесушитель.

Кроме проветривания и тщательной уборки, в список лидирующих способов борьбы с неприятными запахами входит уксусный раствор, которым обрабатываются предметы интерьера. Правда, потом еще от аромата уксуса нужно избавиться, но это решается проветриванием.

Ну, а если запах все-таки появился? Прежде всего, постарайтесь обнаружить его источник. Технология удаления незваного гостя из квартиры будет зависеть именно от этого.

Проведите ревизию «горячих точек»: вентиляционных шахт, стоков, канализационных труб. Проверьте любимые места домашнего питомца. Помните, что несвоевременная замена наполнителя в его лоточке провоцирует чистоплотное животное на поиски нового туалета.

Принюхайтесь к шторам, ковровым покрытиям и мягкой мебели — может, их давно пора постирать-почистить?

На кухне исследуйте духовку, мусорное ведро, микроволновую печь, холодильник. Не игнорируйте мелочи вроде тряпок для мытья полов, губок для мытья посуды и салфеток для влажной уборки — их надо хорошенько высушивать после каждого применения, а вообще — почаще менять.

Ну, а приведя в порядок свой дом, можно побороться и с мелкими недостатками.

— После готовки в духовом шкафу в него можно положить кожуру апельсина и оставить там до остывания. Или прокипятить в духовке в течение 10 минут кастрюльку с водой и корочками апельсина или лимона. Сок одного лимона, пол-литра воды и несколько бутонов душистой гвоздики, доведенные до кипения, также избавят от ароматов жареных котлет, рыбы и морепродуктов.

— Мусорное ведро — проблемное место. Положите на дно мусорного пакета немного того же кошачьего наполнителя — и подозрительный запашок там не заведется по крайней мере 48 часов. А вообще, попробуйте перейти на пакеты меньшего размера — это действенный способ заставить себя выносить мусор ежедневно.

— С нежелательными ароматами в холодильнике эффективно борется силикагелевый наполнитель для кошачьих туалетов, который своего запаха не имеет. Насыпаете в маленькую открытую баночку и ставите на полочку. По мере надобности меняете. Проверено: работает лучше фирменных «поглотителей запаха» и бабушкиных рецептов с содой и солью.

— Стойкий запах сырости в ванной сигнализирует о появлении плесени, вредной для человека. Прочистите вентиляционную систему и запаситесь… активированным углем. На небольшую ванную понадобится 40–50 таблеток. Разложите их в мелкие емкости (например, в стаканчики от йогурта) и расставьте по всей территории. Заменять таблетки на новые нужно ежемесячно.

— Избавиться от запаха сигаретного дыма поможет лавровый лист. Сожгите пару листков в пепельнице и окурите помещение дымом. Если запах лавра не нравится, проделайте то же самое с зернами кофе.

— Чтобы убрать запах из микроволновки, возьмите мятную зубную пасту (можно самую дешевую) и натрите ею изнутри те стенки печи, в которых нет отверстий. Оставьте на три часа, затем хорошо промойте водой и вытрите досуха все поверхности бумажными полотенцами.

— Мало кто, убирая на кухне, всякий раз отодвигает плиту, чтобы навести чистоту и за ней. Если уж решились на такой подвиг, равномерно насыпьте соду на пол между плитой, стеной и соседними тумбами. Все, что упадет или прольется за плиту, не будет прилипать к полу. Запаха тоже не будет. А в следующий раз просто пропылесосьте это место.

— От затхлого запаха старой квартиры избавиться, увы, практически невозможно. Скорее всего, придется выбросить все пропитанные им вещи (особую опасность в этом плане представляют текстиль и бумага) и сделать косметический ремонт.

— Приятный аромат в шкафах с бельем обеспечит эфирное масло сладкого апельсина. Нужно капнуть 3–5 капель на сложенный в несколько раз кусочек марли, поместить в полиэтиленовый пакетик, проткнуть в нем много дырочек (например, спицей) и повесить в шкафу.

— Чтобы ароматизировать одежду любимым парфюмом, возьмите 2 белые бумажные салфетки, сбрызните их духами, поместите в белый почтовый конверт и разложите эти «письма» по полкам в шкафу. Тонкий и ненавязчивый запах будет держаться в течение всего сезона.

— При уборке по квартире распространится приятный запах, если в мешок пылесоса перед началом работы положить кусочек ваты с ароматическим маслом (выбирайте, какое нравится). Этот лайфхак годится и для бумажных одноразовых мешков, и для стационарных контейнеров.

Свежесть, да не та

А как же освежители воздуха? Средств этих в магазинах сейчас множество — на любой вкус и кошелек. В качестве экстренной меры — гости на пороге — освежитель подойдет. Но причину стойкого запаха не устранит, а лишь замаскирует. Важно помнить и то, что ароматические спреи у некоторых людей могут вызвать аллергическую реакцию или даже приступ астмы.