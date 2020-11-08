Что сделать из пластиковых пакетов своими руками 

Пластиковые пакеты — один из самых популярных отходов в мире. Многие используют их для пакетов с пакетами или ходят с ними за продуктами по несколько раз, но они не долговечные. "Рамблер" рассказывает, что можно сделать с пластиковыми пакетами.

Воздушный змей

Ena Green/Youtube

Возьмите один пакет и две пластиковые палки. Сложите их крест-накрест и зафиксируйте концы скотчем. Обрежьте пакет по форме воздушного змея и привяжите к нему нитку.

Из одного большого несколько маленьких

Из большого пакета можно сделать маленькие пакеты для хранения продуктов или для мусора. Для этого возьмите большой пакет и нагретый нож. Прибором разрежьте пластик так, чтобы получались небольшие пакетики. Из-за тепла платин будет склеиваться и образовывать прочный конец пакета.

Водонепроницаемая подушка для дачи

Если у вас на даче есть терраса, для нее отлично подойдет непромокаемая подушка. Возьмите пакет и наполните его волокном для подушки, а сверху наденьте плотную наволочку. Если пойдет дождь, то вам надо будет просушить только наволочку подушки.

Чехол для обуви

Если вы вышли на улицу, там началась дождливая погода, но вы не хотите переобуваться, то можете воспользоваться этим способом. Завяжите пакеты на обуви, а после снимите. Так вы не промокнете и не загрязните обувь.

Водонепроницаемый чехол на телефон

@princesspinkygirl