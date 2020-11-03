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Беременность

Россияне рассказали, как часто стирают постельное белье и другие вещи 

Стелла Шмель 3 часа назад
3% россиянок стирают постельное белье лишь раз в год
Фото: depositphotos.com
Россияне рассказали, как часто меняют постельное белье, стирают верхнюю одежду и аксессуары. Опрос провел "Рамблер".
Среди ответивших женщин 75% рассказали, что постельное белье меняют раз в две недели или чаще. И с такой же частотой меняют постельные комплекты 60% мужчин. При этом раз в месяц постель перестилают 19% женщин и 29% мужчин.
И всего лишь раз в год стирают постельное белье 3% женщин. При этом такого ответа не дал ни один мужчина.
71% женщин меняют нижнее белье после одного использования, то же самое делает и 41% опрошенных мужчин. При этом каждый четвертый мужчина ответил, что меняет нижнее после пяти носок и каждый третий — после пары-тройки раз использования. После пяти использований меняют нижнее белье 9% опрошенных женщин и 18% дам ответили, что стирают белье после двух-трех носок.
При этом 70% женщин ответили, что стирают верхнюю одежду (куртку, пальто и т.д. один раз за сезон, то же самое делают 36% мужчин. Вообще не стирают куртки 1% женщин и 6% мужчин.
Перчатки, шарф или шарфу чаще раза в месяц чистят 16% женщин и 5% мужчин. Раз в сезон это делают 37% дам и 36% мужчин. При этом вообще не стирают ни шарфы, ни шапки, ни перчатки 2% женщин и 11% мужчин. А 10% мужчин рассказали, что делают это реже раза в год, с такой же частотой стирают данные вещи и 3% женщин.
Ранее "Рамблер" писал, о каких психических проблемах говорит беспорядок дома.
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