Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о риске принесли домой вирус.

По ее словам, риск принести коронавирус домой достаточно высок, поэтому убирать квартиру следует ежедневно. Об этом сообщают РИА Новости.

В первую очередь это касается домов тех, кто регулярно бывает в людных местах и ездит в общественном транспорте. Особое внимание необходимо уделять прихожей, где хранится обувь и верхняя одежда.

После возвращения домой необходимо продезинфицировать дверные ручки и ключи. Также стоит установить в коридоре флакон с антисептиком, чтобы быстро обработать руки после улицы.

Даже если дома никто не болеет, использование при уборке дезинфицирующих средств не будет лишним.