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Роспотребнадзор посоветовал проводить ежедневную уборку из-за COVID-19 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о риске принесли домой вирус.
По ее словам, риск принести коронавирус домой достаточно высок, поэтому убирать квартиру следует ежедневно. Об этом сообщают РИА Новости.
В первую очередь это касается домов тех, кто регулярно бывает в людных местах и ездит в общественном транспорте. Особое внимание необходимо уделять прихожей, где хранится обувь и верхняя одежда.
После возвращения домой необходимо продезинфицировать дверные ручки и ключи. Также стоит установить в коридоре флакон с антисептиком, чтобы быстро обработать руки после улицы.
Даже если дома никто не болеет, использование при уборке дезинфицирующих средств не будет лишним.
Ранее "Рамблер" сообщал про уборщицу, которая выпила воду из унитаза.
Дом и сад , Видео , Роспотребнадзор
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