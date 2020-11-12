Вещи в доме, которые всегда выдают бедность хозяина 

Многие люди даже не задумываются о том, насколько хорошо выглядит их место жительства. В основном, люди занимаются внешним видом, а за жильем не следят. «Рамблер» собрал подборку вещей, которые сразу выдадут бедность хозяина квартиры.

Скатерть из клеенки встречает гостей, как только они решатся угоститься чаем. Дело в том, что подобная скатерть безвозвратно вышла из моды и говорит лишь о том, что у владельца либо нет денег на тканевую скатерть или хороший стол, либо его вкус устарел.

Некоторым кажется, что если заставить всю комнату вещами, то обилие мебели и вычурного декора в виде ковров сообщит о достатке. И во времена дефицита так оно и было, но не сейчас.

Самый дешевый способ выровнять потолок — это обклеить его плиткой из пенопласта. Держится она плохо, со временем становится желтой, а еще быстро горит.

Иногда предметы советской мебели могут здорово вписаться в дизайнерский интерьер. Это касается стульев, кресел и сервизов, но никак не массивной советской стенки, которая занимает половину комнаты. Скорее всего, вам просто жаль денег на новый шкаф.

Неумение расставаться с вещами говорит о страхе бедности, который настолько страшит владельцев квартиры, что заставляет накапливать.

Но главный показатель состояния квартиры — это ванная комната. Плитка со сколами и пятнами, подтеки на кранах и покрашенные батареи расскажут гостям, что красотой в этом доме никто не занимается.