Как экономить, когда денег совсем нет

У большинства россиян нет сбережений, и они живут от зарплаты до зарплаты. Многие уже потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Когда эпидемия пойдёт на спад, точно неизвестно. Что делать, когда вы находитесь в трудном финансовом положении, расскажет ИА DEITA.RU.

1. Контролируйте свой бюджет

Если вы уже ведёте бюджет по расходам, то прекрасно знаете, на что тратите свои деньги. Начать экономить поможет распределение затрат на несколько категорий:

необходимые (оплата по счетам ЖКХ, Интернета и мобильной связи, проезда, кредитов и других займов),

затраты на продукты,

возможные затраты в этом месяце (дни рождения родных и друзей),

остаток.

2. Экономьте электроэнергию

Понятно, что платить за газ, свет и воду обязательно, но даже на этих затратах можно сэкономить, чего не сделаешь с оплатой по кредиту или возвращением долга. Вот несколько простых правил, которые помогут вам меньше платить за электричество:

Отключайте от розетки все электроприборы. Включенные в розетку приборы потребляют электричество, когда мы их не используем. Даже зарядка от телефона, оставленная в розетке на весь день, продолжает тратить электричество. То же самое происходит с феном, микроволновой печью, плитой и стиральной машиной. Чтобы избежать лишних трат, выключайте всю бытовую технику, когда уходите из дома.

Правильно пользуйтесь стиральной машиной. Стиральная машинка расходует на 10% больше электроэнергии при неправильном использовании. Любая машина рассчитана на определённую норму веса белья для стирки. Загружайте её до необходимого уровня и не выходите за его пределы. Срочно нужно постирать любимую вещь, а всё остальное уже чистое? Не ставьте стирку с одним платьем или штанами. Подождите, пока наберётся больше вещей или просто постирайте на руках.

Чистота залог яркого света! Такую поговорку вы точно не слышали, но стоит к ней прислушаться, чтобы не портить зрение и не тратить деньги на свет. Светлые обои, пол и потолок отражают больше солнечного света и повышают уровень освещения. Если же ремонт не предвидится, чаще занимайтесь уборкой. Протирайте лампочки, плафоны и люстры, мойте окна и батареи. Пыль удерживает не только свет, но и тепло, и делает вашу квартиру тёмной и холодной.

3. Совершайте меньше покупок

Составляйте список и заранее рассчитывайте, сколько потратите. Про список знают все, но мало кто им пользуется. Хотя штука полезная. Список держит в рамках запланированного, ограждает от лишних покупок, траты времени и средств. Усилить эффект может только фиксированная сумма денег, которую вы возьмёте с собой. Поэтому, следующий пункт звучит именно так:

Берите в магазин чётко определённую сумму. Остальные деньги лучше оставить дома. Крупные купюры в кармане не позволят вам пройти мимо лишних покупок. Кстати, здесь наличный расчёт оказывается более надёжным фактором экономии. Деньги с карточки улетают очень быстро, потому что мы их не чувствуем. Одно касание картой, и сумма покупки моментально списывается.

Готовьте еду своими руками. Времени на готовку уйдёт больше, но зато вы будете знать, из чего сделан завтрак, обед и ужин. В покупных котлетах, пельменях и ленивых голубцах часто встречаются хрящи, перемолотые кости и шкурки. Намного приятнее есть блюда, в которых точно нет ничего лишнего. Купите качественные продукты и сделайте любимые мясные блюда своими руками. К тому же, полуфабрикаты стоят гораздо дороже, чем домашняя еда.

4. Берите одежду не по сезону

Замечали, что в конце сезона делают распродажу оставшегося товара? Именно в это время цены на одежду и обувь действительно снижают. Выбор будет невелик, но стоит присмотреться к низким ценам на товар хорошего качества. Подозрительно дешёвые вещи лучше не покупать. Они могут испортиться слишком быстро. Особенно это касается обуви и верхней одежды.

5. Сохраняйте даже самый маленький остаток с зарплаты