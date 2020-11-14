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3 губительных ошибки при мытье посуды 

Мира Маркина 5 часов назад
3 губительных ошибки при мытье посуды
Фото: depositphotos.com
Если общую уборку дома хозяйки проводят примерно раз в неделю, то с мытьем посуду сталкиваться приходится ежедневно. Несмотря на это, далеко не все знают, как правильно мыть тарелки, приборы, сковородки и кастрюли, чтобы они прослужили как можно дольше. Подробнее о самых губительных ошибках хозяек — в материале "Рамблера".

Заливать горячую посуду холодной водой

Заливая горячую сковородку или кастрюлю ледяной водой, мы создаем резкий перепад температур. Во время нагрева металл расширяется, но когда мы резко окунаем его в холодную воду, металл пытается вернуть форму слишком быстро, из-за чего происходит искривление и деформация.

Замачивать чугунную посуду

Чугунная утварь не так прихотлива в быту, как антипригарная. Однако не стоит забывать о том, что чугун крайне чувствителен к влаге. Соответственно, если посуда из этого материала проведет в воде слишком много времени, велика вероятность появления ржавчины.

Использовать антипригарную посуду для приготовления блюд с кислинкой

Мы нередко готовим пасту, рагу и другие блюда с добавлением томатной пасты. Вот только использовать для этих целей антипригарную посуду, значит, самостоятельно сокращать срок ее жизни. Кислота разъедает антипригарное покрытие, поэтому для приготовления блюд с кислыми соусами по возможности лучше использовать чугунную посуду.
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