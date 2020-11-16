Вредно ли стоять перед микроволновкой на самом деле 

Вы наверняка слышали, что электромагнитные волны микроволновки негативно воздействуют на организм человека. «Рамблер» расскажет, так ли это на самом деле.

В первую очередь стоит отметить, что микроволновое излучение — это нерадиоактивное излучение. И излучение, которое представляет опасность для человека, имеет гораздо большую частоту, чем то, которое используется в микроволновых печах.

Также в микроволновках предусмотрены различные виды защиты. Печи изготавливают таким образом, что электромагнитные волны при закрытой дверце не проникают за ее пределы, а на внутренней стороне дверцы обязательно расположен металлический экран с мелкой перфорацией. Размеры отверстий не позволяют микроволнам проникать за пределы микроволновой печи. Еще стоит добавить, что по законам физики микроволны не проходят через металл, они имеют свойство отражаться от металлических предметов.

А что будет, если открыть дверцу во время приготовления пищи? И на этот вопрос есть ответ. Дело в том, что микроволновая печь разработана таким образом, что некоторые специальные схемы защиты исключают работу СВЧ-генератора при открытой дверце. Так что можете не беспокоиться о том, что микроволны покинут внутреннюю область камеры.

Перед продажей все микроволновые печи проверяются на соответствие требуемым нормам безопасности.