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4 противных вещи в доме, которые давно пора выбросить 

Мира Маркина 7 часов назад
4 противных вещи в доме, которые давно пора выбросить
Фото: depositphotos.com
Даже самая прилежная хозяйка подчас упускает из виду бытовые вещи, которые давно пора выбросить, если вы хотите сохранить дом в чистоте. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Мочалки

Ученые-гигиенисты настоятельно рекомендуют менять мочалки каждые три недели, и уж точно не раз в три года, как привыкли делать многие. Влага, а также питательная среда из мыла и эпидермиса становятся отличной средой для плесени.

Зубные щетки

Как правило, люди избавляются от зубных щеток, только когда каждая щетинка загнута на обратную сторону. Вот только чем сильнее деформировалась щетка, тем хуже она чистит зубы. Если вы не хотите оставлять добрую часть зарплаты у стоматолога, не скупитесь на зубные щетки.

Постельное белье

За ночь на постельном белье оседает огромное количество пота и клеток кожи. Именно поэтому его нужно менять не реже раза в неделю. В крайнем случае — раз в две недели.

Коврики для ванной

Они очень часто остаются без внимания, а между тем эти коврики нужно замачивать в хлорке и полоскать каждые две недели.
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