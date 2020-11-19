Англичане стирают белье раз в год. Можно ли так

Исследование, основанное на опросе 2 тысяч людей, проведённое Hammonds Furniture, показало: британцы отстают, когда дело доходит до стирки. Каждый третий признался, что стирает постельное белье только раз в год, что, по мнению экспертов, может привести к накоплению бактерий, появлению клещей и реакции в виде зуда на коже. И их грубые привычки не ограничиваются простынями. 36% британцев стирают одеяла раз в год, а 18% признались, что даже джинсы стирают только один раз в год.

WomanHit объясняет, почему это может быть опасно для вашего здоровья.

Как часто менять или стирать простыни

Согласно опросу, проведенному в 2012 году Национальным фондом сна, 91% людей меняют простыни раз в две недели. Хотя это общепринятое практическое правило, многие специалисты рекомендуют еженедельные стирки. Это потому, что на ваших простынях может накапливаться много невидимого: тысячи мертвых клеток кожи, пылевых клещей и даже фекалии (если вы спите голым, что может быть полезно и по другим причинам).

Факторы, которые требуют более частой стирки

Вам следует чаще стирать простыни, если:

У вас аллергия или астма и вы чувствительны к пыли

У вас инфекция или поражение на части кожи, которая соприкасается с простынями или подушками

Вы чрезмерно потеете

Ваш питомец спит в вашей постели

Вы едите в постели

Вы ложитесь спать, не приняв душ

Вы спите голым

Что, если не соблюдать эти правила?

Если вы не стираете простыни регулярно, вы подвергаетесь воздействию грибков, бактерий, пыльцы и шерсти животных, которые обычно встречаются на простынях и других постельных принадлежностях.

На простынях также можно найти выделение тела, пот и клетки кожи. Люди, страдающие астмой и аллергией, могут вызвать или усугубить симптомы, если спят на грязных простынях. Даже если вы не входите в эту группу, вы можете почувствовать заложенность носа и чихание после ночного сна, если ваши простыни не чистые. Вы также можете передавать и заразиться инфекциями через загрязненное белье, как показали результаты исследования 2017 года.

Лучший способ очистить простыни

Рекомендуется стирать простыни и другие постельные принадлежности в горячей воде. Прочтите инструкции по уходу на этикетке и постирайте простыни в самой горячей рекомендованной температуре. Чем горячее вода, тем больше бактерий и аллергенов вы удаляете.

акже рекомендуется гладить простыни после стирки. Другое постельное белье Остальные постельные принадлежности, такие как пледы и пуховые одеяла, следует стирать каждую неделю или две.

Исследование, проведенное в 2005 году по оценке грибкового загрязнения постельных принадлежностей, показало, что подушки, особенно перьевые и с синтетическим наполнителем, являются основным источником грибков. Возраст испытуемых подушек был от 1,5 до 20 лет. Подушки следует менять раз в год или два. Использование защитного чехла для подушки поможет свести к минимуму количество пыли и бактерий. Одеяла могут прослужить от 15 до 20 лет при использовании с чехлом и регулярной стирке или химической чистке.