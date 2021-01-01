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Почему нельзя выливать шампанское 

Елизавета Назарова 20 часов назад
Почему нельзя выливать шампанское
Фото: depositphotos.com
После бурного празднования Нового года у многих людей остаются полупустые бутылки самого популярного спиртного — шампанского. Почти все выливают его, так как алкоголь выдыхается, а праздничных пузырьков уже нет. "Рамблер" рассказывает, почему нельзя выливать шампанское, и как его можно использовать в быту.

Кулинария

Выдохшееся шампанское идеально подойдет для приготовления некоторых блюд и соусов. Так, некоторые повара добавляют напиток в омлет вместо молока для того, чтобы он был более воздушным. Шампанское добавляют в выпечку и десерты. Напиток можно добавлять в соусы вместо белого вина или тушить в нем мясо. Например, шампанское отлично подойдет для кролика, если вы готовите это блюдо к Рождеству.

Полировка обуви

Раньше пену от шампанского использовали для полировки обуви, но на самом деле подойдет и выдохшийся напиток. После того, как вы почистили кожаную обувь, отполируйте ее тряпкой или салфеткой, вымоченной в шампанском. Считается, что напиток убирает жир с обуви и придает сияние, а также восстанавливает естественный цвет.

Для красоты

Шампанское можно использовать как ополаскиватель для окрашенных волос. Некоторые компании делают ходовые средства на основе шампанского. Считается, что напиток помогает восстановить цвет и укрепить корни, что спасает от выпадения. Шампанским можно протирать лицо в качестве тоника, напиток выравнивает цвет кожи и убирает отеки, если его предварительно охладить.
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