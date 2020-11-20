Какие цветы не стоит держать дома

Домашние цветы могут быть не только красивыми, но и опасными. Флорист рассказала порталу aif.ru , какие растения принято считать ядовитыми.

По словам эксперта, если в квартире живет аллергик, опасность представляют не цветы, а почва, в которой они растут. Аллергия может быть спровоцирована некачественным грунтом, завезенным из других стран, либо плесенью, образовавшейся на поверхности почвы.

С особой осторожностью следует относиться к растениям с ядовитым соком. Домашние животные могут жевать такие растения, а дети отломить листик. Ядовитая жидкость способна спровоцировать ожог или отравление. Подобный сок у таких растений как монстера, алоказия, диффенбахия.

Флорист также не рекомендует ставить в спальне цветы с сильным ароматом. Они могут вызвать головную боль.