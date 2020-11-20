Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Опасность на подоконнике: какие цветы не стоит держать дома 

Мир24 5 часов назад
Какие цветы не стоит держать дома
Фото: Википедия
Домашние цветы могут быть не только красивыми, но и опасными. Флорист рассказала порталу aif.ru, какие растения принято считать ядовитыми.
По словам эксперта, если в квартире живет аллергик, опасность представляют не цветы, а почва, в которой они растут. Аллергия может быть спровоцирована некачественным грунтом, завезенным из других стран, либо плесенью, образовавшейся на поверхности почвы.
С особой осторожностью следует относиться к растениям с ядовитым соком. Домашние животные могут жевать такие растения, а дети отломить листик. Ядовитая жидкость способна спровоцировать ожог или отравление. Подобный сок у таких растений как монстера, алоказия, диффенбахия.
Флорист также не рекомендует ставить в спальне цветы с сильным ароматом. Они могут вызвать головную боль.
Ранее эксперты рассказали, являются цветы очистителем воздуха или причиной аллергии.
Видео дня. Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мир24: последние новости
«Фазенда Лайф» на телеканале «МИР»: как сделать декор для помещений в амбарном стиле? «Фазенда Лайф» на телеканале «МИР»: как сделать декор для помещений в амбарном стиле? Комнатное растение: очиститель воздуха или причина аллергии? Эксперты – о том, какие цветы нельзя выращивать дома Комнатное растение: очиститель воздуха или причина аллергии? Эксперты – о том, какие цветы нельзя выращивать дома Ирландец нанял друидов, чтобы избавиться от многолетнего проклятия Ирландец нанял друидов, чтобы избавиться от многолетнего проклятия
Дом и сад , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение