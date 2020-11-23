Мебель из ДСП может быть «ядовитой» 

Мебель из древесно-стружечной плиты (ДСП) может быть "ядовитой". Об этом сообщила руководитель проектов по развитию компетенций "Леруа Мерлен" Марина Лапа. Ее слова приводят РИА Новости.

По словам Лапы, мебель из данного материала следует выбирать особенно тщательно. Эксперт напомнила, что ДСП изготавливают из древесных опилок и стружек, пропитанных связывающим веществом — формальдегидными смолами. Древесные плиты подразделяют на два класса эмиссии формальдегида — Е1 и Е2 — в зависимости от выделения формальдегида в воздух. Первый, Е1, отличается экологической чистотой, показатель эмиссии формальдегида у него значительно ниже, чем у Е2.

"При выборе мебели или самостоятельном ее изготовлении из готовых комплектующих мы рекомендуем ЛДСП, то есть ламинированную ДСП. Для такого покрытия используется специальная полимерная пленка, которая предотвращает эмиссию формальдегида, так как выделяться он может только через необработанные поверхности",

— пояснила специалист.

Обработанная мебель более устойчива к влаге и колебаниям температур. Кроме того, Лапа подчеркнула, что при самостоятельном изготовлении полки или шкафа из ЛДСП, нужно обязательно закрыть все открытые торцы кромочной лентой.