Признаки квартиры, привлекающие домушников 

Воровство в квартирах в наше время до сих пор не редкость. Воры иногда совершают набеги на жилье обычных людей и выносят оттуда все ценные вещи. На самом деле домушники — один из самых коварных видов воров, так как долго отслеживают квартиру жертвы и разрабатывают специальную тактику. "Рамблер" рассказывает о признаках квартиры, которая окажется привлекательнее всего для воров.

Шторы и люстра

Возможно вы никогда не обращаете внимание на шторы и люстры людей, живущих на нижних этажах, но у воров глаз "заточен" на такие вещи. Они знают, что дорогие предметы интерьера себе могут позволить только обеспечение люди. В светлое время суток можно хорошо рассмотреть шторы, а в темное прекрасно видно люстру. Об этом стоит беспокоится не только тем, кто живет на нижних этажах. Для наблюдения за домом воры могут пробраться в соседние здания и наблюдать за жителями.

Кондиционер

Сейчас кондиционер не является признаком достатка, но его наличие может намекнуть вору о том, что в квартире живут достаточно обеспеченные люди. Вор пойдет на грабеж, если увидит, что в квартире есть сразу несколько кондиционеров. Человек со средним заработком и выше среднего не будет растрачиваться на такие вещи.

Входная дверь

Существует несколько типов входных дверей, и домушники не выбирают ту, которую легче всего взломать. Если у человека в доме стоит старая деревянная дверь, вероятнее всего из его квартиры нечего брать, поэтому он и не беспокоится. Если дверь железная, с множеством замков, кроме того, если они сложные, то домушники поймут, что в квартире есть, что охранять.