Бесполезные привычки, которые «съедают» ползарплаты 

Каждый день мы тратим деньги на вещи, без которых можно легко обойтись. Незаметно эти траты превращаются в сотни, а затем и в тысячи рублей, образуя дыру в семейном бюджете. «Рамблер» расскажет о бесполезных привычках, которые «съедают» ползарплаты.

Кофе с собой

Горячий капучино холодным ноябрьским утром по дороге на работу. Что может быть лучше? Разве что осознание того, что, отказавшись от ежедневного ритуала, удалось сэкономить несколько тысяч рублей в этом месяце.

Пакеты в магазинах

Каждый день нам приходится покупать в супермаркете продукты и хозяйственные мелочи. Как правило, мы не задумываемся и автоматически берем новый пакет на кассе. Заведите сумку для продуктов или берите пакет с собой. За год это поможет сэкономить до тысячи рублей.

Мобильные подписки

Помните, как вы подключили очередную подписку, а через неделю уже не пользовались ею? Это было полгода назад. Каждый месяц деньги незаметно списываются с вашей карты, а вы успокаиваете себя мыслью, что в следующем месяце точно начнете пользоваться сервисом. За год вы потеряете кругленькую сумму.

Мелочи на кассе

Стоя в очереди, вы привычно осматриваете предлагаемый товар. Даже если он совершенно не нужен, рука сама тянется в сторону красочной упаковки. Вы даже не заметите, как шоколадный батончик окажется у вас в корзине, а кошелек опустеет на 100 рублей. За год таким образом может набежать от несколько тысяч.

Вода в бутылках

В следующий раз, когда вы снова купите маленькую бутылочку питьевой воды в магазине, вспомните, что могли бы взять воду из дома, положив в сумку, рюкзак или автомобиль. Лучше потратиться один раз на стеклянную или пластиковую бутылку, чем каждый день покупать воду в магазине.

Ненужные вещи по акции

Нет смысла покупать три кошелька по цене двух, если вам нужен лишь один, либо упаковку из 30 батареек, потому что она продается с огромной скидкой. Не поддавайтесь на уловки маркетологов.