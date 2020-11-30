В России необходимо заварить все мусоропроводы в подъездах. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сообщает "Интерфакс".
По его словам, мусоропроводы — рассадники крыс и тараканов:
"Когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном — о чем дальше говорить? И это — только первое звено в цепочке".
Кроме того, необходимость заварить мусоропроводы связана с внедрением системы раздельного сбора мусора.
"Чтобы это сделать, естественно, требуется согласие жильцов, причем стопроцентное. Вот, например, хоть один житель из многоэтажки на 1000 квартир выскажется против, и все: мусоропровод останется", — сказал Сергей Иванов.
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