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В России предложили заварить все мусоропроводы 

Анна Арсеньева 5 часов назад
В России необходимо заварить все мусоропроводы в подъездах. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сообщает "Интерфакс".
По его словам, мусоропроводы — рассадники крыс и тараканов:

"Когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном — о чем дальше говорить? И это — только первое звено в цепочке".

Кроме того, необходимость заварить мусоропроводы связана с внедрением системы раздельного сбора мусора.

"Чтобы это сделать, естественно, требуется согласие жильцов, причем стопроцентное. Вот, например, хоть один житель из многоэтажки на 1000 квартир выскажется против, и все: мусоропровод останется", — сказал Сергей Иванов.

Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт оценил опасность излучения от розеток.
Дом и сад , Видео , Сергей Иванов , Интерфакс
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