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Оценена стоимость покупки и украшения новогодней елки 

Lenta.ru 3 часа назад
Оценена стоимость покупки и украшения новогодней елки
Фото: РИА Новости
Сервис размещения объявлений «Авито» оценил стоимость покупки и украшения новогодней елки в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
По подсчетам сервиса, покупка живой ели и декора к ней может обойтись примерно в 3350 рублей. В случае с искусственной елкой траты могут составить примерно 4550 рублей. Средняя цена одной живой елки в этом году составила примерно 300 рублей, а искусственной — 1500 рублей, посчитали в компании. При этом первые подешевели на 14 процентов, а вторые — подорожали на 16 процентов.
Кроме того, пользователи сервиса стали чаще выставлять на продажу новогодние украшения. По сравнению с прошлым годом, гирлянд предлагается в два раза больше, мишуры — на 62 процента, а елочных игрушек — на 40 процентов. Их средняя стоимость составляет 650, 500 и 400 рублей соответственно.
Ранее аналитики Superjob подсчитали, что в среднем россияне в этом году собираются потратить на Новый год 18,3 тысячи рублей. Бюджет на праздники составили 35 процентов опрошенных.
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