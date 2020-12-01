Почему нельзя мыть сковородку 

Сковородки есть у каждой хозяйки. Чугунные, тефлоновые, антипригарные — видов сковородок очень много. Однако многие удивятся, если узнают, что до сих пор обращались с ними неправильно. "Рамблер" рассказывает о том, почему сковородки нельзя мыть.

Все мы хотим продлить срок жизни предметов, особенно, если они дорогостоящие. Сковородки с хорошим покрытием, как правило, недешевые, поэтому не очень радостно видеть на них царапины. Пока многие думают, что виноваты во всем члены семьи, которые скребут вилками по сковородке, на самом деле, царапины могут появляться из-за мытья утвари.

Сильнодействующие химикаты

Из-за некоторых агрессивных чистящих средств со сковородок слезает не только вся грязь, но и покрытие. Спустя несколько помывок оно начинает облезать или становится липким, из-за чего на блюдах появляется вредный нагар. Все это происходит из-за того, что хозяйки не очень тщательно относятся к выбору моющего средства. Если вы все-таки не можете не мыть сковородки, выбирайте средства с натуральным составом. Они менее агрессивные, не содержат искусственных химикатов, но отмывают посуду гораздо хуже, чем другие, и при этом не портят покрытие сковороды.

Агрессивное мытье губкой

Многие хозяйки для того, чтобы очистить сковороду, используют агрессивную сторону губки для загрязненных поверхностей. Однако ее не стоит использовать для сковородки, так как эта часть может поцарапать сковородку. Царапины не мешают свойствам кухонной утвари, но не всем приятно готовить на испорченных сковородках.

Что делать

Многие шеф-повара рекомендуют не мыть сковородки. Они спокойно ждут, пока нагар окончательно прилипнет к утвари, а потом снова готовят на сковороде. Таким образом, образуется слой от еды, на котором можно спокойно готовить.

В случае, если вы не можете без чистых сковородок, используйте натуральные средства и мягкие губки. С ними оттереть пригоревшую еду, например, будет очень сложно, но зато вы не повредите сковородку. Можно использовать натуральное моющее средство и обычную тряпку, а потом тереть ей до тех пор, пока грязь сама не отойдет. Есть еще один вариант — замачивать сковороду. Тогда не придется ее сильно тереть для того, чтобы очистить от грязи.