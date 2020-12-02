Когда в доме ждут гостей, то стараются привести в порядок все, что только можно. Никто не хочет показывать изнанку своего повседневного быта, даже если она не такая уж и страшная. Но опытный глаз не обманешь и знающий человек сразу определит хозяйку, которая не привыкла заниматься уборкой. Существует 10 признаков, известных далеко не всем, которые расскажут правду о том, насколько за домом следят в те дни, когда не ожидают визитеров.

Разводы на зеркалах

Почти в каждой прихожей нас встречает зеркало и уже по его внешнему виду можно уверенно говорить о том, насколько в доме любят порядок. Отпечатки пальцев, разводы и пятна непонятного происхождения на зеркалах — красноречивые свидетельства уборки, сделанной наспех. Вообще, в наш век соцсетей зеркалам стоит уделять особое внимание — того и гляди, сделаешь селфи для инстаграма, на которому будут видны «пальчики».

Скопление обуви

Если вы обладаете внушительной коллекцией обуви, то это не повод делать из нее выставку в прихожей. Это не только мешает, но и выглядит не слишком аккуратно. Но самое страшное — это уличная и домашняя обувь, стоящая вперемешку. Такая «композиция» точно не добавит хозяйке квартиры авторитета.

Грязная шторка в ванной

Налет от мыльной пены, ржавчина и даже плесень — все это можно заметить на душевой шторке в ванной там, где уборку делают редко и небрежно. Положа руку на сердце, можно сказать, что даже хозяйственные женщины редко уделяют время этому важному аксессуару. Между тем стирка шторки — процесс совсем не хлопотный, а ее очистка после каждого купания вообще занимает считаные минуты.

Обмылки в мыльницах

Несчастные разноцветные кусочки мыла в мыльницах возвращают нас в те времена, когда эти продукты гигиены отпускались гражданам по талонам. В советские времена мыло использовали «до победы», а совсем крошечные кусочки старались прилепить к новому куску. Сегодня подобные артефакты говорят не о бережливости хозяйки, а о ее неряшливости.

Неопрятная сантехника

Умывальник, ванна, биде и смесители требуют серьезного регулярного ухода. Еще более проблемным можно считать современные душевые кабины. Далеко не каждая хозяйка способна уделить достаточно времени, чтобы очистить их от засохшей мыльной пены, известкового налета и других, еще менее неприятных следов. Гость, попавший в туалет или в ванную комнату, безошибочно определит неряху.

Посуда с налетом

Сегодня средства для мытья посуды общедоступны и оправданий для плохо очищенных тарелок, ложек и вилок просто не существует. Неряху выдает обратная сторона предметов — перевернутые тарелки демонстрируют желтую каемку жира, а между зубцами вилок можно заметить темный налет. Какими бы кулинарными талантами ни обладала хозяйка, гости вряд ли оценят угощение при такой посуде и столовых приборах.

Ветхие и грязные полотенца и прихватки

Дырявые, прожженные, засаленные и выцветшие полотенца и прихватки — индикатор нерадивой хозяйки. А так как они, как правило, висят на самом видном месте, то сразу бросаются в глаза. Эти аксессуары не только портят впечатление о кухне, но и становятся рассадниками бактерий и грибков, провоцируя аллергию и астму. Прихватки и полотенца с кухни нужно стирать не реже, чем раз в неделю и менять каждые три месяца.

Плачевное состояние комнатных растений

Осыпавшийся фикус, засохшая герань или обглоданная котом орхидея не добавляют хозяйке плюсиков в карму. Погибающие растения выглядят удручающе и красноречиво говорят о том, что их владелице нет дела до уюта в квартире или доме. Более того, по фэншую сухие и просто некрасивые комнатные растения привлекают в дом болезни и бедность.

Небрежно повешенные шторы

Даже самые дорогие и модные шторы произведут на гостей прямо противоположное впечатление, если их повесить криво или сильно сэкономить на количестве крючков. Не менее негативно воспринимаются занавески с плохо расправленными складками или попросту мятые.

Старые потрепанные журналы

Многие держат в гостиных стопки модных журналов, которые помогают отвлечься от хлопот и попросту скоротать время, когда надоест серфинг в интернете. Но старая периодика с обтрепанными уголками и потертыми обложками сразу выдает небрежную хозяйку. Если эти издания представляют для вас ценность, то лучше спрятать их в шкаф, а их место занять новыми.