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Почему нельзя выкидывать кожуру от мандаринов 

Елизавета Назарова 17 часов назад
Почему нельзя выкидывать кожуру от мандаринов
Фото: depositphotos.com
Зимой одним из самых популярных фруктов на территории России становятся мандарины. Они ассоциируются с праздником и новогодним столом. Многие люди чистят мандарины от кожуры и даже не задумываются о том, что ее нельзя выкидывать. "Рамблер" рассказывает о том, что можно сделать с мандариновой кожурой, чтобы сэкономить.

Варенье

Кожура цитрусовых — отличная основа для варенья. Она не требует сложных приготовлений, достаточно лишь очистить ее от загрязнений, а потом оставить кожуру замачиваться в воде на 12 часов. Так из нее уйдет вся горечь. После этого сварите сахарный сироп, а уже в него можно добавлять корки. Все вместе нужно варить в течение 40 минут. Если вы любитель пряностей, можно добавить в конце корицу, гвоздику или имбирь. Некоторые утверждают, что малиновое варенье хорошо помогает при простуде, так как содержит достаточное количество витамина С.

Цукаты

Приготовление цукатов точно такое же, как и для варенья — необходимо их вымыть и замочить. Для цукат тоже нужен сахарный сироп, но в гораздо меньших количествах. Варить кожуру в сиропе нужно до тех пор, пока он полностью не выкипит. После этого разложите кусочки на пергамент и оставьте высыхать при комнатной температуре на два дня.

Для мебели

Если в вашем доме есть домашний питомец, который портит мебель, смажьте места мандариновой кожурой. Необходимо сделать так, чтобы из нее вытек сок и попал на предмет. Это средство эффективно против питомцев, которые любят утроить хаос в квартире и не оставит пятен на светлой мебели.
Также мандариновые корочки хорошо использовать в шкафу, если у вас завелась моль. Разложите ее кусочки по по полкам. Так, оттуда исчезнет моль, а у одежды будет приятный цитрусовый аромат.

Тоник

Залейте мандариновую кожуру водой и дайте настояться в течение 2-3 дней. У вас получится тоник с витамином С, который будет разглаживать кожу и придавать ей здоровый цвет. Перед тоником можно сделать кислотный пилинг — вместе эти два средства помогут избавиться от черных точек.
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