8 способов, как научиться экономить

Почему бы не войти в Новый Год с новыми финансовыми привычками. 2020-й год многих привел к мысли о том, что надо научиться экономить. Как делать это правильно?

Следите за тратами через мобильное приложение

Если у вас есть банковская карта определенного банка, скачайте официальное приложение этого банка и следите за доходами и расходами. Заведите отдельный счет-копилку, куда вы будете откладывать 10% от ежемесячного дохода.

Прежде чем сделать покупку, подождите

Это поможет вам взвесить все «за» и «против» и ещё раз решить, нужна вам вещь или нет. Особенно, если вы склонны к импульсивным покупкам.

Здоровый образ жизни

Бросьте курить, и вы сэкономите на сигаретах, бросьте пить — и вы удивитесь, сколько лишних денег останется на счету к концу месяца.

Откажитесь от погони за брендами

Не секрет, что похожая продукция разных марок зачастую имеет одинаковое качество, но стоит по-разному. Известно, что детали для телефонов Apple и Samsung делают на одном заводе, но Samsung стоит дешевле, и у него прочнее дисплей. Почему бы не выбрать корейский аналог смартфона?

Избавьтесь от кредитных карт

Кредитные карты опасны скрытыми платежами и высокими процентами, регулярно съедая часть вашего бюджета. Если вы уже успели завести кредитные карты, выплатите долги по ним, и больше ими не пользуйтесь.

Готовьте дома

Приготовление еды дома обходится намного дешевле посещения кафе и использования услуг служб доставки. Одно приготовленное блюдо можно съесть в два приема, а продукты использовать несколько раз. Поэтому удалите из смартфона все приложения доставки, а кафе обходите стороной.

Интересуйтесь выплатами и льготами от государства

От государства можно получить различные денежные выплаты, но не все о них знают, тому что не интересуются, и это не удивительно, ведь там все написано сухим деловым языком. Если вам не хочется разбираться самостоятельно, спросите совета людей, которые уже пользуются льготами, наверняка узнаете много интересного.

Путешествуйте, как волонтер

Совет особенно актуальный для молодежи. Всегда можно посетить интересный музыкальный фестиваль в качестве работника кафе или сцены — вы побываете на мероприятии, а заодно и денег заработаете. Существует множество организаций, в основном, религиозных или эзотерических, которые организуют бесплатные или очень дешевые поездки в другие страны. Если вы разделяете философию организации, вам будет интересно побывать где-то за их счет. Следуя всем этим советам вы наверняка ощутите существенную прибавку в вашем бюджете, а сэкономленные деньги потратите на что-то полезное!