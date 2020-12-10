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Названы лучшие утюги России 

Lenta.ru 9 часов назад
Названы лучшие утюги России
Фото: Globallookpress.com
Эксперты Роскачества составили рейтинг утюгов и парогенераторов России и назвали лучшие модели. Об этом говорится в результатах исследования, которые поступили в «Ленту.ру».
В общей сложности эксперты проверили 50 моделей утюгов и парогенераторов 15-ти брендов: Ariete, Bosch, Braun, Calor, Electrolux, Gorenje, Laurastar, Philips, Polaris, Redmond, Rowenta, Scarlett, Sencor, Tefal и Vitek.
Самым лучшим специалисты признали модель утюга Philips GC4908/80. Они отметили, что уровень подачи постоянного пара в нем остается на прежнем уровне при регулярном использовании в течение нескольких месяцев. По словам экспертов, это позволяет гладить одежду без дополнительных усилий.
На второе место специалисты поместили модель утюга Philips GC4902/20 Azur, на третье — Braun SI 3041 GR. Также в топ-5 Роскачества попали утюг Tefal FV5615 Turbo Pro и парогенератор Tefal FV1844.
Ранее эксперты проводили исследование стиральных порошков, которые можно купить в российских магазинах. Самым лучшим оказался продукт бренда «Аист».
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