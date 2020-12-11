Что сделать сейчас, чтобы 31 декабря отдыхать 

Уже через три недели Новый год. Чтобы не провести весь день у плиты и не бегать судорожно по магазинам 31 декабря, стоит начать готовиться к праздничной ночи уже сейчас. "Рамблер" рассказывает, как это сделать.

Продумать меню

Заранее решите, сколько у вас будет гостей и какие блюда вы хотите приготовить: горячее, закуски, десерт. Распишите все необходимые для них продукты и составьте списки с пометками, что и в каких магазинах купить. Так вы не только сэкономите свое время, но и не купите лишнего, потратив на еду слишком много денег.

Купить часть продуктов

Ажиотаж в продуктовых магазинах начинается примерно за неделю до Нового года. Чтобы не стоять в очередях потом, некоторые продукты, у которых большой срок годности, можно купить уже сейчас. Например, консервы, алкоголь, соки, соусы, крупы, икру, замороженные морепродукты и рыбу. Остальное можно будет докупить в магазине у дома или заказать доставку.

Сделать заготовки

Если вы хотите приготовить для новогоднего стола "Селедку под шубой", заранее отварите свеклу, натрите ее и уберите в морозилку. Также можно заморозить бульон для холодца и тесто для выпечки. Это сильно ускорит процесс готовки. Вечером 30 декабря можно отварить овощи, яйца, замариновать рыбу и мясо.

Достать посуду и скатерти

Постирайте и погладьте заранее скатерть, которую хотите постелить на стол, помойте запылившуюся посуду, бокалы и приборы. Это не займет много времени в обычные дни, но избавит вас от лишней суматохи 31 декабря.