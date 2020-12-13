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Как дешево и необычно украсить квартиру к Новому году 

Катерина Саломе 9 часов назад
Как дешево и необычно украсить квартиру к Новому году
Фото: depositphotos.com
Принято считать, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому многие заранее готовятся к наступлению праздника, продумывая все до мелочей. Вся эта суета может проесть большую дырку в вашем семейном бюджете. В беседе с корреспондентом «Рамблера» дизайнер интерьеров Ирина Лукьянова рассказала, как дешево и необычно украсить квартиру к торжеству.

«Елку можно прикрепить к потолку и это не шутка! Если потолки позволяют по высоте и крепежу, например, есть балка, к которой можно сделать крепление, тогда спокойно наряжайте пушистую красавицу вверх ногами — будьте креативными»,

— рекомендует дизайнер.
По словам Лукьяновой, вертикальное или потолочное расположение декоров может интересно организовать пространство в новогоднем настроение — достаточно подвесить композицию из легких пластиковых шаров и веток.

«Купите пластмассовое шары новогодние в любом крупном большом сетевом магазине и оборачивайте их каждый год в ткани разных цветов в мешковину или крафтовую бумагу»,

— посоветовала Лукьянова.
Также Ирина отметила, что можно декорировать стены. Один из вариантов — украсить ее ветками и гирляндами. Кроме того, можно нанести на поверхность трафаретный рисунок.

«Если на украшения не хватает времени или энтузиазма, создать новогоднее настроение поможет световая гирлянда, причем если вы ее повесите за штору отражаясь в окне она будет создавать бесконечный тоннель»,

— добавила эксперт.
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Дом и сад , Ирина Лукьянова
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