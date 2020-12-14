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Россиянам рассказали, как правильно выбрать живую новогоднюю ель 

Letidor.ru и ещё 1 7 часов назад
Россиянам рассказали, как правильно выбрать живую ель
Фото: Letidor.ru
Выбрать елку, которая не осыпется через пару дней после покупки, — задача не из самых простых. Тут важно учитывать очень много нюансов: от точки продаж до времени покупки.
Сергей Осин, представитель ёлочного базара на Дорогомиловском рынке, отметил, насколько важно приобретать символ праздника на аккредитованном базаре. Только в этом случае можно быть уверенным, что был приобретен сертифицированный товар и не нанесен вред окружающей среде.
Важно разбираться в породах деревьев. Ель породы «европейская» или «обыкновенная» хоть пахнет ярко и стоит дешевле, но радовать своим прекрасным внешним видом будет куда меньше времени, чем, например, сосна и пихта. Также стоит реально оценивать габариты помещения, где будет стоять лесная красавица.

«Большая ель хороша для просторных помещений. В маленькой комнате ель быстро потеряет привлекательный внешний вид из-за слишком сухого воздуха и начнет осыпаться»,

— объяснил эксперт «Летидору».
При покупке внимательно осмотрите створ ели. Если на нем есть трещинки, темные следы, плесень, значит дерево было срублено давно. Что касается иголок, они не должны быть желтыми.
Также, предупреждает Сергей Осин, не стоит откладывать столь важную покупку на самый последний момент. Во-первых, на базаре может не остаться самых привлекательных вариантов. Во-вторых, купленная 31 декабря ель к празднику может не успеть «отойти» от мороза. А вот наряжать натуральную ель эксперт советует в канун Нового года, иначе ветки могут прогнуться под тяжестью игрушек. После праздников следует ель не выбрасывать в мусорный контейнер, а сдать на переработку. Таких пунктов утилизации достаточно в городе. Там дерево переработают в щепу, которую потом будут использовать для благоустройства территории.
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