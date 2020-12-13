Как облегчить себе быт: 7 советов от австралийки 

Стефани обожает организовывать пространство, используя этикетки и лотки. Подобная практика помогает всем, включая детей, которые знают, куда именно ставить все обратно.

6/6 Стефани обожает организовывать пространство, используя этикетки и лотки. Подобная практика помогает всем, включая детей, которые знают, куда именно ставить все обратно.

Чтобы грязная одежда не накапливалась, австралийка загружает ее в стиральную машинку с вечера.

5/6 Чтобы грязная одежда не накапливалась, австралийка загружает ее в стиральную машинку с вечера.

С помощью мультиварки можно сэкономить кучу времени на готовке еды. Пока блюда томятся в ней, вы успеете переделать много других дел по дому.

4/6 С помощью мультиварки можно сэкономить кучу времени на готовке еды. Пока блюда томятся в ней, вы успеете переделать много других дел по дому.

Заготовка еды впрок экономит время и деньги. Австралийка рекомендует готовить за раз столько, сколько сможете, а потом замораживать часть блюд, разделяя их на порции.

2/6 Заготовка еды впрок экономит время и деньги. Австралийка рекомендует готовить за раз столько, сколько сможете, а потом замораживать часть блюд, разделяя их на порции.

Стефани советует составить список дел по уборке, в которые войдут задания на каждый день, неделю и месяц.

1/6 Стефани советует составить список дел по уборке, в которые войдут задания на каждый день, неделю и месяц.

Все женщины знают, что совмещать работу, воспитание детей и домашнее хозяйство очень сложно. Мать двоих дочерей из Австралии поделилась замечательными советами, как содержать дом в порядке без усталости и стресса. Ее рекомендации просты, но действенны. Они помогают сэкономить время на ежедневных заботах и уборке, позволяя больше отдохнуть на выходных. Узнайте 7 действенных советов от практичной австралийки из нашего материала.

Стефани Пейз (Steph Pase) из Сиднея получила тысячи благодарных комментариев от пользователей соцсетей за ее дельные советы по организации порядка в доме. 30-летняя австралийка воспитывает двоих детей и работает на постоянной основе, поэтому старается создавать комфорт и уют, не тратя при этом много времени.

Молодая мать делится простыми рекомендациями и лайфхаками в своем блоге Just Another Mummy Blog. Вот 7 самых основных из них.

1. Сделайте еженедельный график уборки

Стефани советует составить список дел по уборке, в которые войдут задания на каждый день, неделю и месяц. Так можно будет быстрее собраться с мыслями и просто их выполнить. Ежедневная быстрая уборка поможет сэкономить время на генеральной уборке в конце недели. Протирайте кухонные поверхности и наводите основной порядок каждый день, чтобы разгрузить выходные.

2. Готовьте еду заранее

Заготовка еды впрок экономит время и деньги. Австралийка рекомендует готовить за раз столько, сколько сможете, а потом замораживать часть блюд, разделяя их на порции. Также она нарезает овощи и фрукты, а затем отправляет их в морозилку, чтобы использовать в течение недели.

3. Планируйте все приемы пищи

Стефани составляет план приемов пищи на неделю, чтобы рационально распределить продукты и избежать лишних расходов. Ее семья покупает продуктовый запас раз в неделю, заказывая все необходимое в онлайн-режиме с доставкой до двери.

4. Используйте мультиварку

С помощью мультиварки можно сэкономить кучу времени на готовке еды. Пока блюда томятся в ней, вы успеете переделать много других дел по дому. В самые загруженные дни молодая мать загружает в мультиварку мясо или курицу с самого утра и оставляет на медленном режиме до вечера. После того как все собираются дома после работы, ужин как раз готов.

5. Стирка — в первую очередь

Чтобы грязная одежда не накапливалась, австралийка загружает ее в стиральную машинку с вечера. Утром вещи уже чистые и готовы к сушке.

6. Используйте функциональные лотки

Стефани обожает организовывать пространство, используя этикетки и лотки. Подобная практика помогает всем, включая детей, которые знают, куда именно ставить все обратно. Для каждого вида продуктов, предметов и разных мелочей в кладовке хозяйки есть отдельные ящички. Таким образом соблюдать порядок намного проще, ведь все находится на своих местах.

7. Просыпайтесь раньше детей

Молодая мать советует вставать на час раньше детей каждый день. За это время вы успеете приготовить завтрак, развесить стирку и сделать другие необходимые дела. Так утро пройдет без стресса и спешки.