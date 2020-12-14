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Россиянам дали совет по выбору живой ели 

Стелла Шмель 1 час назад
Россиянам дали совет по выбору живой ели
Фото: depositphotos.com
Новый год совсем близко, и многие задумываются о приобретении живой ели. Как выбрать самую лучшую — рассказал эксперт Сергей Осин, представитель елочного базара на Дорогомиловском рынке в беседе с изданием "Летидор".
Как подчеркнул специалист, важно обратить внимание на место покупки. Лучше всего приобретать ель на аккредитованном базаре, в этом случае есть подтверждение, что приобретен сертифицированный товар и не нанесен вред окружающей среде.
"Европейская" и "Обыкновенная" порода елей пахнет восхитительно, но осыпаются быстрее, чем, к примеру, сосна или пихта.

"Большая ель хороша для просторных помещений. В маленькой комнате ель быстро потеряет привлекательный внешний вид из-за слишком сухого воздуха и начнет осыпаться",

— рассказал Осин.
Также внимательно нужно осмотреть ствол дерева. Если видно трещинки, темные следы, плесень, значит дерево срубили уже давно.
Ранее "Рамблер" писал, что названы три опасных свойства салата оливье.
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