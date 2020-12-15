Долгое время находясь в своем доме, мы привыкаем к заведенному порядку и перестаем замечать некоторые вещи, на которые свежий взгляд гостя моментально обратит внимание. Мы привыкли убираться в основных зонах: пылесосить и мыть полы, протирать пыль на шкафах и комодах, чистить туалет, ванную и плиту. А что насчет не таких очевидных пунктов? Проверьте себя по списку: давно ли вы мыли ящики в кухонных шкафах или стряхивали пыль с люстры, а как насчет чистоты корзины для белья и полок для обуви?

В галерее "Рамблера" — вещи, которые выдадут нерадивую хозяйку. Возьмите на заметку.