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Вещи в доме, которые с порога выдают плохую хозяйку 

Стелла Шмель 3 часа назад
Долгое время находясь в своем доме, мы привыкаем к заведенному порядку и перестаем замечать некоторые вещи, на которые свежий взгляд гостя моментально обратит внимание. Мы привыкли убираться в основных зонах: пылесосить и мыть полы, протирать пыль на шкафах и комодах, чистить туалет, ванную и плиту. А что насчет не таких очевидных пунктов? Проверьте себя по списку: давно ли вы мыли ящики в кухонных шкафах или стряхивали пыль с люстры, а как насчет чистоты корзины для белья и полок для обуви?
В галерее "Рамблера" — вещи, которые выдадут нерадивую хозяйку. Возьмите на заметку.
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