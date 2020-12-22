Что дарить на Новый год

Прихода Нового года мы всегда ждем с особым трепетным чувством, атмосфера праздника проникает в каждый дом, и даже заядлые скептики становятся чуточку сентиментальнее. В этот период каждый может стать немного волшебником, примерив на себя образ Деда Мороза. Речь идет, конечно же, о подарках. Редкие люди обладают способностью безошибочно угадывать, какой презент выбрать. Многим приходится приложить определенные усилия для этого, причем, мучить себя сомнениями они будут до последнего.