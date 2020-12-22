Что дарить на Новый год

Прихода Нового года мы всегда ждем с особым трепетным чувством, атмосфера праздника проникает в каждый дом, и даже заядлые скептики становятся чуточку сентиментальнее. В этот период каждый может стать немного волшебником, примерив на себя образ Деда Мороза. Речь идет, конечно же, о подарках. Редкие люди обладают способностью безошибочно угадывать, какой презент выбрать. Многим приходится приложить определенные усилия для этого, причем, мучить себя сомнениями они будут до последнего.
Чтобы упростить задачу, для начала нужно определить, кому вы планируете дарить подарки, оценить свои возможности и решить, сколько готовы потратить на покупки. Затем уже составить список и подумать, что именно нужно купить.