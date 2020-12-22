Все новостиФинансыЖенскийКиноСпортАвтоЗдоровьеПутешествияСубботнийИгрыВсе проекты

Что дарить на Новый год

Что дарить на Новый год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Прихода Нового года мы всегда ждем с особым трепетным чувством, атмосфера праздника проникает в каждый дом, и даже заядлые скептики становятся чуточку сентиментальнее. В этот период каждый может стать немного волшебником, примерив на себя образ Деда Мороза. Речь идет, конечно же, о подарках. Редкие люди обладают способностью безошибочно угадывать, какой презент выбрать. Многим приходится приложить определенные усилия для этого, причем, мучить себя сомнениями они будут до последнего.
Чтобы упростить задачу, для начала нужно определить, кому вы планируете дарить подарки, оценить свои возможности и решить, сколько готовы потратить на покупки. Затем уже составить список и подумать, что именно нужно купить.
Mastercard предлагает несколько идей. И мужчинам, и женщинам будет приятно получить в качестве подарка косметику премиальных брендов. Например, Yves Saint Laurent до 15 января по промокоду YSLMASTERCARD подарит вам второй товар в корзине. А бутик Shu Uemura до 15 января при оплате картой Mastercard на сайте по промокоду Shuxmastercard предлагает скидку 30% и трио масел в подарок.
Настоящие модники и модницы непременно оценят покупки на онлайн-платформе ASOS, где представлено более 850 брендов одежды, обуви и аксессуаров. Сделайте покупку на сайте Asos.com на сумму от 10 000 рублей и получите кешбэк 1 000 рублей на вашу карту Mastercard.
Отличная идея для подарка всей семье — билеты на ГУМ-каток. При оплате картой Mastercard вы получите скидку 15%. Предложением действует до 28 февраля 2021 года.
Дом и сад,
Партнер Mastercard
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера Mastercard
Партнер Mastercard
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители