Как купить идеальную елку

В этом году многим не терпится поскорее украсить дом к Новому году, чтобы приблизить его наступление. Если праздничный декор — мишуру, гирлянды, фигурки — можно развешивать и расставлять в любое время, то живую елку лучше выбирать ближе к концу месяца. Главное — знать, как это делать.

Сейчас, чтобы купить главное новогоднее дерево, не обязательно идти на елочный базар, можно сделать заказ онлайн. Важно выбрать компанию, которой вы сможете доверять. Для этого соберите максимум информации о ней, изучите отзывы в Сети и рассмотрите фотографии на сайте максимально пристрастно.

Нужно определиться и с видом дерева — сосна, ель или пихта. У первого более крупные иголки и яркий смолистый запах, второе отличается мелкой хвоей и приятным ароматом, третье пахнет по-своему нежно, оно более компактное и пушистое.

Если вы все-таки решились пойти на елочный базар, внимательно осмотрите ствол. Спил должен ровным, светлым и гладким. Убедитесь, что на нем нет следов мха или насекомых. В противном случае дерево не сможет пить воду и простоит недолго. Можно попросить продавца снять сетку с растения и проверить, осыпаются ли иголки. Нормально, когда в руке остается несколько хвоинок, но, если их столько, что невозможно быстро сосчитать, от такой покупки лучше воздержаться.

Обычно новогоднее дерево хорошо стоит около двух недель, но отдельные экземпляры отличаются особой стойкостью и даже спустя месяц, а то и два не перестают радовать владельцев.

Продлить жизнь хвойному растению можно, если в подставку с водой добавить специальное удобрение или половину таблетки аскорбиновой кислоты. Обязательно нужно следить за тем, чтобы вода не заканчивалась, и каждый раз подливать новую порцию, не забывая о подкормке.

При покупке учитывайте размеры комнаты, в которой ель, сосна или пихта будет стоять. Дерево высотой до потолка в диаметре может достигать полутора метров. Располагать его лучше подальше от батарей, обогревателей и кондиционеров, чтобы иголки не облетели раньше времени.

Споры между сторонниками живых и искусственных растений можно отнести к разряду вечных. Но и те, и другие каждый год с одинаковой тщательностью выбирают подарки для своих близких. Для владельцев премиальных карт Mastercard приготовила целый ряд специальных акций.

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