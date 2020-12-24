Особенности быта иностранцев, непонятные россиянам

Интересные особенности ведения домашнего хозяйства в разных уголках света, к которым нужно быть готовым, планируя отпуск или переезд. Проводя отпуск за границей, мы часто сталкиваемся с новым и незнакомым — открытия начинаются с курсов валют и заканчиваются особенностями поведения за столом. Особенно сильно контраст заметен в бытовых вопросах.

Герои шоу «Жизнь за границей» знают об этом не понаслышке и делятся интересными особенностями ведения хозяйства в разных странах мира. Предупрежден — значит, вооружен!

США: общественные прачечные

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В популярной культуре американские общественные прачечные — нечто вроде российских лавочек у подъезда: там рождаются дискуссии, возникают споры и обсуждаются вопросы, без сомнения, мирового значения.

В реальности же открытый доступ к стиральным машинкам и сушкам — изобретение сугубо утилитарное, призванное сэкономить место в квартире и сократить плату за коммунальные услуги.

Общественные прачечные появились в США после Великой депрессии, когда индивидуальные стиральные машины большинству слоев населения были недоступны. Впрочем, даже по мере повышения уровня жизни многие американцы продолжали стирать вместе с соседями — из соображений ли экономии или просто в силу привычки, неизвестно.

Южная Корея: холодильник для кимчи

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Представьте, что на вашей кухне, помимо обычного холодильника, есть специальный рефрижератор для квашеной капусты. Для жителей Южной Кореи такая ситуация вполне естественна, с поправкой на то, что хранят там не квашеную капусту, а кимчи.

Кимчи — остроприправленные ферментированные овощи ─ одно из любимых повседневных блюд корейцев, которое едят много и часто. Запасы надо где-то хранить — подумали практичные жители, и придумали для этого специальное устройство. Почему бы и нет?

Германия: воскресенье без магазинов

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Традиционно воскресенье для немцев — день отдыха, поэтому работа прекращается практически везде, даже в большинстве магазинов.

Так что заняться шопингом или закупиться продуктами на неделю в этот день не получится — лучше сделать это в субботу, чтобы не пришлось ждать понедельника.

Если все же возникла срочная потребность в молоке или зубной пасте, придется отправиться на ближайшую бензоколонку, где всегда можно найти товары первой необходимости. Впрочем, один раз в квартал, то есть четыре раза в год, немецкие магазины все же открываются в воскресенье, но наплыв покупателей при этом сродни сумасшествию распродажной «черной пятницы».

Япония: деревянная ванна

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В отличие от исландских домов японские жилища практически никогда не отапливаются — приходится использовать обогреватели и кондиционеры.

Столь суровые бытовые условия объясняют огромную популярность офуро среди местного населения. Офуро — это традиционная японская ванна, изготавливаемая из дерева, и единственный способ по-настоящему согреться.

Главная особенность офуро в том, что мыться в ней не принято — с этой целью японцы предварительно принимают душ, — она выступает именно в качестве источника тепла. Наполнять ванну принято всего один раз за вечер, после чего водой поочередно пользуются все члены семьи.

Исландия: водопроводная вода из термальных источников

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Вся система водоснабжения Исландии работает за счет термальных источников, поэтому пить воду из-под крана, а также готовить на ней, здесь нисколько не опасно и даже полезно.

Природный кипяток прекрасно справляется с отоплением домов — оно здесь работает круглогодично, а жители квартир сами контролируют уровень нагрева с помощью специального регулятора на батареях.

Кроме того, практически в любом кафе или ресторане вы можете бесплатно попросить стакан воды, ведь ее вам нальют все из того же крана. Единственная проблема, с которой порой сталкиваются жители Исландии — неприятный запах сероводорода. Однако это вовсе не значит, что c водой что-то не так, напротив — она наполнена полезными веществами и благотворно влияет на организм.