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Чем опасны стиральные порошки 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Стиральные порошки, гели, капсулы — все это многообразие средств для стирки плотно вошло в обычную жизнь. Химические составы некоторых порошков поражают хозяек, и они не могут понять, насколько они действительно безопасны. Некоторые рекомендуют использовать детские порошки, так как в них содержится меньше химических веществ. Однако это может быть обычной маркетинговой уловкой.
Сморите видео и узнаете, какие порошки можно покупать в магазинах, а к каким нужно относиться с осторожностью. Профессионалы разберут, насколько средства для стирки могут быть опасны.
Ранее "Рамблер" рассказывал о советах от австралийки, которые помогут облегчить быт.
Дом и сад , Видео
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