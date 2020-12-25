Чем опасны стиральные порошки 

Стиральные порошки, гели, капсулы — все это многообразие средств для стирки плотно вошло в обычную жизнь. Химические составы некоторых порошков поражают хозяек, и они не могут понять, насколько они действительно безопасны. Некоторые рекомендуют использовать детские порошки, так как в них содержится меньше химических веществ. Однако это может быть обычной маркетинговой уловкой.

Сморите видео и узнаете, какие порошки можно покупать в магазинах, а к каким нужно относиться с осторожностью. Профессионалы разберут, насколько средства для стирки могут быть опасны.