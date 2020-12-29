В Сети назвали самые ужасные подарки на Новый год

Пользователи сайта Whisper рассказали о самых ужасных подарках, которые они когда-либо получали на рождественские праздники.

Один из мужчин уточнил, что как-то мать вручила ему на Рождество коробку. Мальчик не сразу открыл подарок и потряс упаковку. Позже он нашел внутри мертвого хомяка. Другой юзер получил от родителей на праздник сломанную машину и подержанный ноутбук с 355 вирусами. Еще один парень вспомнил, как бабушка преподнесла ему старый журнал.

«Мой отец решил, что это смешно, и преподнес мне настоящее дерьмо», — рассказал о самом удивительном случае парень, чей отец подарил сыну фекалии. Отец-шутник другого пользователя не стал ничего класть в коробку с подарком и оставил там записку: «Поздравляю! У тебя шикарный подарок. С Рождеством».

«Худшим рождественским подарком, который я когда-либо получал, был рассказ моих родителей о том, что Санта-Клауса не существует», — признался еще один человек. Другой пользователь обвинил отца в том, что тот «подарил» ему на Новый год грипп, при этом он не знает, намеренно мужчина заразил его или нет.