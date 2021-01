Как убраться дома за один час 

Во время изоляции из-за пандемии коронавируса дом становится не только крепостью, но и офисом, тренажерным залом, школой. По словам специалиста онлайн-провайдера Сleanfluencer Даниэль Диксон, если убираться правильно, то на очистку квартиры можно тратить всего один час, пишет The Sun.

На ее аккаунт House To Home At Last в Instagram подписаны более 200 тысяч человек. Даниэль, живущая на северо-востоке Великобритании с 37-летним мужем Питером, десятилетней дочерью Эви и семилетним сыном Исааком, говорит