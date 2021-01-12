Как убраться дома за один час 

Во время изоляции из-за пандемии коронавируса дом становится не только крепостью, но и офисом, тренажерным залом, школой. По словам специалиста онлайн-провайдера Сleanfluencer Даниэль Диксон, если убираться правильно, то на очистку квартиры можно тратить всего один час, пишет The Sun.

На ее аккаунт House To Home At Last в Instagram подписаны более 200 тысяч человек. Даниэль, живущая на северо-востоке Великобритании с 37-летним мужем Питером, десятилетней дочерью Эви и семилетним сыном Исааком, говорит

«Установите себе таймер и выделите время в течение дня, когда сможете убраться. Не думайте об этом до старта процедуры, а начав, не позволяйте никому вас отвлекать».

Эксперт рекомендует очищать дом утром, так как в эти часы больше всего энергии и мотивации. Выпейте чашку чая перед тем, как начать, чтобы у вас не возникло соблазна прервать уборку. Очень важна удобная одежда, которую вы не боитесь испачкать. Установите на телефоне режим «не беспокоить» и составьте «очищающий плейлист» из треков, которые вдохновляют.

Начинать специалист советует с того места, которое вам сложнее убирать. Под рукой полезно иметь пустую корзину для белья, чтобы складывать в нее грязные ткани по ходу уборки. Дети в это время должны быть заняты, поставьте им фильм или попросите поиграть. Установите таймер для каждой комнаты, и когда время истечет, двигайтесь дальше.

На кухню должно уйти не более десяти минут. Накануне вечером приготовьте раствор из одной трети стакана воды, трети стакана белого уксуса и полстакана пищевой соды. Покройте им внутреннюю часть духовки (избегая нагревательных элементов). Все, что вам нужно сделать на следующий день, это смыть раствор мыльной водой.

Затем вымойте и уберите все грязные тарелки, чашки, кастрюли и сковородки. Чтобы сэкономить время, положите тряпки в посудомоечную машину для дезинфекции. Протрите поверхности и варочную панель.

Бикарбонат и лимон — отличное решение для избавления от водяных пятен на кранах и нержавеющей стали. Если у вас нет времени мыть пол на кухне, воспользуйтесь пылесосом, чтобы собрать грязь. Вы также можете использовать его, чтобы избавиться от крошек в шкафах. Перемещайте щетку пылесоса вверх и вниз по жалюзи — она очень быстро убирает пыль.

На гостиную выделяем десять минут. Даниэль всегда чистит пылесос в последнюю очередь.

«Взбейте» подушки дивана, затем встряхните и сложите одеяла или пледы. В первую очередь следует протирать кофейные столики, чтобы избавиться от следов капель от чашек. Выгоните домашних животных в другую комнату, пока будете собирать шерсть с мебели в резиновых перчатках.

Перед уборкой пылесосом обработайте ковер с пищевой содой, чтобы удалить запахи и грязь. Откройте окна, чтобы подышать свежим воздухом, затем пропылесосьте. Не забудьте о плинтусах и за диванами.

На ванную эксперт выделяет 15 минут. Оставьте душевую лейку пропитаться на ночь, наполнив пакет белым винным уксусом и поместив туда устройство. На следующий день надо протереть металл, который сразу засияет.

Вы также можете убирать пятна от воды и грязь вокруг раковины с помощью зубной пасты и влажной ткани, пока чистите зубы утром.

Обрызгайте раковину, ванну или душ чистящим средством, а затем дайте ему «поработать» несколько минут, пока вы занимаетесь всем остальным. Всегда надевайте перчатки для чистки унитаза.

«Я начинаю с очистки бачка снаружи и заканчиваю краем унитаза, чтобы не распространять микробы, часто промываю губку»,

— говорит эксперт.

Замените полотенца, чтобы все выглядело чистым и свежим.

Для детской комнаты Диксон выделяет десять минут. Если дети находятся рядом, вовлекайте их, мотивируя конкретными задачами. Вы можете дать им минуту, чтобы они убрали свои книги, застелили постель. Пусть соберут все игрушки в ящик. Если у вас есть малыши, быстро вымойте их пластмассовые игрушки, поместив в посудомоечную машину. Попросите детей стереть все записи или грязные следы со стен. Когда вы заправляете кровати, не упускайте из виду то, что находится внизу!

В спальне главное заправить одеяло в каркас кровати. Затем следует красиво застелить место отдыха. Обязательно взбейте подушки и хорошенько встряхните пуховое одеяло, чтобы придать ему форму и проветрить.

«Мне нравится заправлять постель по бокам каркаса кровати. Это занимает секунды, но имеет большое значение по сравнению, если бы просто края одеяла свисали. Если вам нужно поменять простыни, лучший совет — складывать комплекты внутри соответствующего пододеяльника. Откройте окна, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха»,

— продолжает эксперт.

Если с ваших окон или зеркал нужно очистить следы, добавьте в воду капли моющего средства для посудомоечной машины. Если у вас есть время, протрите поверхности и не забудьте пропылесосить пол.