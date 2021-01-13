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Назван срок избавления от новогодней елки в доме 

Lenta.ru и ещё 5 13 января 2021
Эксперт призвал избавиться от новогодних елок до 14 января
Фото: Lenta.ru
Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев назвал оптимальный срок избавления от новогодней елки в доме. По его словам, дерево не следует держать в квартире дольше двух недель. Об этом сообщает радио Sputnik.
Эксперт пояснил, что срок жизни новогодней ели истекает к Старому Новому году (14 января), когда дерево начинает терять свой привлекательный вид, осыпаться и может начать гнить.

«Я бы больше двух недель дома не держал. Недели через две может появиться какая-нибудь плесень»,

— сказал Ястребцев.
Вместе с тем эксперт отметил, что из-за сухого воздуха в отапливаемых зимой квартирах плесень на деревьях не будет развиваться быстро, а может не появиться совсем. Поэтому, если елку выбрасывать не хочется, то ее можно оставить еще на какое-то время, заключил эксперт.
С 1 января россияне обязаны устанавливать новогодние ели в своих домах согласно обновленным правилам противопожарного режима. Так, елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветви дерева должны находиться на расстоянии не менее метра от стен, потолков и приборов систем отопления и кондиционирования.
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