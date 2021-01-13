Эксперт призвал избавиться от новогодних елок до 14 января

Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев назвал оптимальный срок избавления от новогодней елки в доме. По его словам, дерево не следует держать в квартире дольше двух недель. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что срок жизни новогодней ели истекает к Старому Новому году (14 января), когда дерево начинает терять свой привлекательный вид, осыпаться и может начать гнить.

«Я бы больше двух недель дома не держал. Недели через две может появиться какая-нибудь плесень»,

— сказал Ястребцев.

Вместе с тем эксперт отметил, что из-за сухого воздуха в отапливаемых зимой квартирах плесень на деревьях не будет развиваться быстро, а может не появиться совсем. Поэтому, если елку выбрасывать не хочется, то ее можно оставить еще на какое-то время, заключил эксперт.