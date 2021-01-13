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Эксперт призвал избавиться от новогодних елок до 14 января 

Даня Виттиг 4 часа назад
Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев назвал оптимальный срок избавления от новогодней елки.
Он считает, что дерево не следует держать в квартире дольше двух недель. Об этом сообщает радио Sputnik.
Дело в том, что срок жизни новогодней ели истекает к Старому Новому году. В этот момент дерево начинает осыпаться и гнить.

«Я бы больше двух недель дома не держал. Недели через две может появиться какая-нибудь плесень», — сказал Ястребцев.

Ястребцев уточнил, что из-за сухого воздуха в отапливаемых помещениях плесень на деревьях не будет развиваться быстро. Поэтому, если плесени не образовалось, а внешний вид дерева радует глаз, можно оставить елку подольше.
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Дом и сад , Видео
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