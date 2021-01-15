Вещи в доме, притягивающие неприятности 

Есть вещи, которые хранить в доме не рекомендуется, поскольку они отгоняют удачу, благополучие и могут изменить вашу жизнь не в лучшую сторону. О таких вещах пойдет речь в материале «Рамблера».

Посуда со сколами

Даже если на чашке или тарелке вы заметили совсем крошечный скол, лучше избавиться от предмета. Чем дольше вы будете пользоваться такой посудой, тем больше плохого рискуете привлечь в свою жизнь. В частности, в личной жизни могут начать преследовать неудачи, а материальное благополучие будет обходить стороной.

Искусственные цветы

Пластиковые растения, согласно примете, отваживают от дома удачу, а иногда и здоровье. Стоит от них избавиться и заменить живыми растениями или засушенными.

Замки без ключей и ключи, которыми ничего нельзя открыть

Старые замки и ключи, которыми уже нельзя открыть никакие двери, стоит отнести на помойку. Поверье гласит, что, оставляя эти предметы в доме, вы закрываете для всех его жителей двери к счастью, удаче и благополучию. Замки и ключи можно просто вынести из дома и выбросить, но, говорят, лучше оставить их под каким-нибудь деревом.

Украшения, оставшиеся без пары

Частично потерянные украшения (например, одна серьга из пары) носить и бережно хранить, согласно поверьям, не рекомендуется. Издавна считалось, что это вдвое уменьшает женское счастье и удачу в любви. Если оставшееся украшение с драгоценным камнем или выполнено из благородного металла, можно отдать его на переплавку в ювелирный салон и изготовить из него другое. В случае, если это просто бижутерия, проще всего просто выбросить его.

Старые зеркала, потемневшие от времени

О таинственных свойствах зеркал написано множество книг, но все равно кто-то не может удержаться от соблазна оставить в доме старинное зеркало. Такое желание можно понять. Но если поверхность зеркала вдруг потемнела, от него стоит непременно избавиться. Считается, что такой предмет интерьера может принести в дом ссоры, скандалы, а также препятствует счастью и любви. Потемневшее зеркало необходимо завернуть в любую ткань и унести к мусорному контейнеру на улице, ни в коем случае, не разбивая поверхность предмета.