Эффективные способы легко очистить духовку от жира 

Наверно для каждой хозяйки в числе нелюбимых работ по дому на одном из первых мест стоит приведение духового шкафа в надлежащий вид после приготовления в нем сочной курочки или жареной картошки. Жир и нагар, особенно, если духовку долго не чистили, способны омрачить жизнь любой хозяйки. Но есть способы, которые позволят легко решить эту проблему, потратив на уборку буквально 10 минут. «Рамблер» делится секретами.

Разумеется, лучше всего мыть духовой шкаф после каждого его использования, поскольку свежие загрязнения удаляются довольно легко. Советуем воспользоваться раствором теплой воды с выжатым в нее соком целого лимона. Его необходимо нанести на стенки и дно духового шкафа и оставить на 5-10 минут. В раствор можно добавить пару капель средства для мытья посуды. По истечении указанного времени протереть поверхность с помощью влажной губки. Таким образом мы избавляем духовой шкаф не только от жира и грязи, но и от неприятных запахов.

Более сложные въевшиеся загрязнения и нагар в духовке можно удалить при помощи соли и соды. Сделать это можно двумя способами. Поверхность духовки необходимо посыпать солью, после этого включить духовой шкаф и нагреть его. Соль, нагреваясь, впитывает в себя въевшуюся в печку грязь. Когда духовка немного остынет, убираем соль и промываем духовой шкаф.

Есть и другой эффективный способ. В двух стаканах теплой воды растворяем две столовые ложки соли и столько же соды. Получившимся раствором покрываем стенки и дно духового шкафа и оставляем не несколько часов. Затем просто промываем духовку и наслаждаемся чистотой.