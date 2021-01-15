9 дорогих вещей, которые на самом деле экономят ваши деньги

Да, иногда существенная инвестиция во что-нибудь может значительно облегчить вам жизнь. А еще поможет сэкономить.

В повседневности люди привыкли на всем неправильно экономить: искать скидки, купоны, отдавать предпочтение выгодным по цене, но не особо качественным вещам. Это и есть первая ошибка, которая мешает начать жить по-настоящему экономно.

В каких же случаях лучше переплатить, но после никогда не волноваться? Взгляните на список вещей, которые стоят своих денег и помогут вам раз и навсегда сократить расходы на, оказывается, бесполезные нужды.

Индукционная плита

Она обойдется значительно дороже газовых или электрических аналогов, однако заменив старую плиту на новую — индукционную, вы сразу ощутите разницу. У индукционных нагревателей почти 90% тепла уходит на нагрев самой посуды, а не просто воздуха, поэтому расход энергии сокращается, причем в разы. Сравните с показателями других моделей: у электрической — 71%, у газовой — всего 40%.

Морозильная камера

Отдельная морозильная камера может стоить до 50 тысяч рублей. К тому же она совершенно не компактная. В чем тогда ее плюс? Благодаря ей вы можете без раздумий покупать больше: акционные товары, оптовые закупки, свежие овощи и фрукты, полуфабрикаты. Даже готовить можно впрок, ведь любой продукт или блюдо легко поддается заморозке и дальнейшему использованию.

Светодиодные лампы

По сравнению с обычными лампами накаливания, «светодиодки» стоят в несколько раз дороже. Только вот и потребляют они на 75% электроэнергии меньше, ну а служат в 25 раз надежнее и дольше.

Энергосберегающие окна

В таких стеклопакетах с внутренней стороны используют теплоотражающее покрытие, а в полости — инертный газ. Оксид серебра, который наносят на само стекло, регулирует температуру в помещении. Получается, при повышенной теплоотдаче вы экономите и на отоплении, и на электроэнергии — в случае, если летом «освежаете» помещение вентилятором или кондиционером.

Вакууматор

Это специальное устройство, которое упаковывает продукты и вещи в вакуумную пленку. Средняя цена в магазине — от 3 до 10 тысяч рублей. Зато с его появлением в доме вам не придется выбрасывать открытые упаковки с едой, ведь в пленке они хранятся дольше.

Лампа для сушки ногтей

Средняя цена маникюра с гель-покрытием — 1500 рублей, причем повторять процедуру необходимо минимум 1 раз в месяц. Гораздо проще приобрести лампу до 5 тысяч рублей (бюджетный вариант может быть еще дешевле) и базовый набор других вспомогательных средств. Так вы и выйдете на экономию, и научитесь чему-то новому.

Качественная обувь

Самые простые и недорогие модели приходится менять из сезона в сезон. Дорогая обувь не только изнашивается меньше, но и более полезна для здоровья: в ней есть ортопедические супинаторы, она лучше скроена и вентилируется.

Верхняя одежда

Лучше одна вещь, но по-настоящему качественная, чем несколько разномастных подешевле. У недорогих курток и пальто уже спустя пару выходов начинаются проблемы: то нитки торчат, то швы не держатся, то утеплитель сбивается.

Хорошее постельное белье

Дешевые комплекты после нескольких стирок теряют первозданный вид, линяют, рвутся и даже могут оказаться небезопасными. С качественным (а значит, дорогим) бельем таких проблем можно избегать намного дольше.

А на чем вы никогда не станете экономить?