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Раскрыт простой способ глажки одежды с помощью кубиков льда 

Passion.ru 52 минуты назад
Раскрыт простой способ глажки одежды с помощью кубиков льда
Фото: Passion.ru
Эксперт рассказал, как можно разгладить белье с помощью кубиков льда, пишет Daily Mirror.
Данный метод подойдет всем, кто ненавидит утюги. Как пишет издание, вам никогда больше не придется тратить часы за глажкой. Все что нужно — кубики льда. Вместо того, чтобы часами трудиться над грудой мятой одежды, многие люди предпочитают парогенератор. Однако этот эффект можно воссоздать, но обойдется он намного легче и дешевле.
Если вы бросите пару кубиков льда в сушильную машину вместе с одеждой, они выйдут без складок и избавят от необходимости гладить. Если ваша одежда уже высохла, потребуется всего несколько минут в сушилке со льдом на горячем режиме. Это превратит машину в пароварку и разгладит складки.
При этом не надо полностью заполнять сушилку льдом. Нужного эффекта дадут пару кусочков льда. Лайфхак был опробован и протестирован на YouTube. Результаты довольно впечатляющие: одежда выходит без складок и готова к носке без каких-либо дополнительных усилий.
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