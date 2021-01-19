Приемы, сокращающие чек после шопинга в супермаркете 

Есть способы сэкономить больше денег в магазине.

Если вы хотите научить восьмилетнего ребенка управлению деньгами, лучше всего начать с супермаркета. Спросите их, что они чувствуют. Обычно это будет запах выпечки — именно он заставляет нас, уставших после работы, набирать полные корзины еды, лишь бы визуально наесться. Другая тактика супермаркетов включает в себя следующее:

Угощения и журналы, разложенные у кассы. Это импульсные покупки, поэтому размещение их рядом с кассой дает магазинам последнюю попытку захватить наши наличные.

Расположение полок в магазинах заставляют нас пройти все расстояние. Регулярно покупаемые товары, как правило, разбросаны по всему магазину, поэтому нам нужно пройти много других заманчивых вкусностей, чтобы завершить наши покупки.

Продукты на уровне глаз — самые прибыльные. Самые прибыльные акции размещаются на уровне глаз (или на уровне глаз детей, если они нацелены на них), но прибыльные товары, как правило, не являются лучшими предложениями для покупателей. Старая пословица «ищи что-то высоко и низко» действительно применима.

Размещение качественных товаров у входа. Виноград без косточек и другие привлекательные лакомства обычно находятся рядом со входом в магазин, часто ниже себестоимости, чтобы заманить нас внутрь. Первый пункт экономии — не попадаться на эти уловки. А как еще можно уменьшить сумму, которую вы увидите при оплате на кассе?

Проверьте акции в приложении

Скачайте на смартфон агрегатор скидок. В нем вы можете по поиску выбрать нужные товары и сравнить цены на них в разных магазинах. Да, по пути домой вам придется зайти в несколько мест, что кажется неудобным, зато здорово экономит деньги.

Носите корзинку в руках

Тележки — еще одна приманка, заставляющая вас брать больше. Вместо нее возьмите корзинку с ручкой и носите ее в руках. А еще лучше — вообще не брать корзину, тогда в руках у вас поместится действительно самое необходимое. Плюс на кассе вам не придется покупать дополнительные пакеты из-за того, что вы не рассчитали вместимость своего хлопкового шопера.

Сравнивайте составы, а не бренды

Не всегда зел еный горошек по д знакомым названием будет лучше того, что продается под брендом магазина. За границей люди спокойно покупают товары под маркой супермаркета, а не стесняются брать недорогой товар, как это делают в России. Часто именно эти продукты будут привезены из Европы, а не произведены на местных заводах. Изучайте этикетки и помните, что чем меньше состав, тем качественнее продукт.

Заказывайте онлайн

За время пандемии многие сети перестроились на онлайн-формат и стали чаще обновлять ассортимент магазинов. При заказе на определенную сумму доставка будет бесплатной, то есть вы сэкономите не только время, но и деньги на передвижении до торгового центра и обратно. Плюс на доставку товары отправляют прямо со склада, где упаковку не мнут и сам продукт не встряхивают, как это часто бывает в обычных магазинах, когда покупатели проверяют качество продукта. А значит домой вам придут хорошие свежие продукты.