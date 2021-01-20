Почему нельзя выбрасывать носки без пары 

Любые носки имеют свойство теряться. Парадоксально, что из пары чаще всего остается только один. Если вы не хотите носить разные носки и подумываете выкидывать один без пары, то не спешите этого делать. "Рамблер" рассказывает, почему не стоит выкидывать носки, у которых нет пары.

Насадка на швабру

Носок может стать отличной насадкой, если вы не хотите тратить на новую. Достаточно растянуть носок и надеть его на швабру с двух сторон. Он будет собирать грязь и отлично подойдет для мытья пола. Так вы не только дадите вторую жизнь носку, но и сильно сэкономите.

Хранение

Старые носки имеют некоторые свойства, которые могут пригодится в быту. Например, в них можно хранить сувениры во время перевозки из одной страны в другую. В носках можно хранить обувь, чтобы она не пачкалась и не царапалась.

Ароматические травы

В носок можно положить сухие ароматные травы, которые будут наполнять комнату приятным запахом. Кроме того, такие саше можно класть в шкаф с одеждой и постельным бельем, чтобы у ткани не было неприятного запаха.

Сухая грелка

Если у вас дома нет грелки, в которую можно налить воду, можете воспользоваться старым носком. Для того, чтобы сделать сухую грелку, возьмите рис и насыпьте его в носок и перевяжите. После этого отправьте предмет в микроволновку на 2-3 минуты.

Уборка пыли

Носки помогут вам вытереть пыль в труднодоступных местах благодаря тому, что вы сможет просунуть в них пальцы. Носками, надетыми на руку, удобно чистить жалюзи, протирать листья комнатных растений или вентилятор.

Чехол для зонта

Этот предмет тоже часто теряется, но не так редко, как носки. Один носок из пары отлично подойдет для того, чтобы промокнуть ваш зонт от влаги. Однако выбирайте носки из плотных материалов, чтобы они впитали больше воды, иначе такой чехол будет бессмысленным.