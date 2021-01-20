Роспотребнадзор предостерег от скорой активации тараканов 

Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в беседе с радио Sputnik предостерегла от скорого нашествия тараканов.
По словам эксперта, периодическая активация тараканов является частью цикла размножения этих насекомых:
"Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц ‒ примерно три месяца в зависимости от температуры. Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом".
Чтобы защитить квартиру от насекомых, Рославцева посоветовала перекрыть им основные пути:
"Первое, что можно сделать — это поставить сеточки на вентиляционных отверстиях. Такие отверстия есть на кухне, куда в основном будут приходить тараканы, и в ванной комнате".
Специалист напомнила, что тараканы любят места, где тепло и есть вода, поэтому в первую очередь они пойдут в эти помещения.
Говоря о средствах, позволяющих истребить тараканов, Рославцева заявила, что к настоящему моменту сформировалась популяция тараканов, устойчивых к основным инсектицидам:
"Результаты от этого не очень хорошие. Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности",
— заключила эксперт.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Казанова рассказала о жизни в квартире с тараканами.