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Роспотребнадзор предостерег от скорой активации тараканов 

Мира Маркина 20 часов назад
Роспотребнадзор предостерег от скорой активации тараканов
Фото: depositphotos.com
Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в беседе с радио Sputnik предостерегла от скорого нашествия тараканов.
По словам эксперта, периодическая активация тараканов является частью цикла размножения этих насекомых:

"Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц ‒ примерно три месяца в зависимости от температуры. Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом".

Чтобы защитить квартиру от насекомых, Рославцева посоветовала перекрыть им основные пути:

"Первое, что можно сделать — это поставить сеточки на вентиляционных отверстиях. Такие отверстия есть на кухне, куда в основном будут приходить тараканы, и в ванной комнате".

Специалист напомнила, что тараканы любят места, где тепло и есть вода, поэтому в первую очередь они пойдут в эти помещения.
Говоря о средствах, позволяющих истребить тараканов, Рославцева заявила, что к настоящему моменту сформировалась популяция тараканов, устойчивых к основным инсектицидам:

"Результаты от этого не очень хорошие. Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности",

— заключила эксперт.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Казанова рассказала о жизни в квартире с тараканами.
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Дом и сад , Роспотребнадзор , ИА Sputnik
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