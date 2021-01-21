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Зачем оборачивать терку в целлофан 

Мира Маркина 15 часов назад
Зачем оборачивать терку в целлофан
Фото: depositphotos.com
Терка — пожалуй, один из самых используемых предметов кухонной утвари. С ее помощью мы готовим салаты, добавляем тертый сыр в пиццу и другие блюда, а также натираем чеснок и имбирь, чтобы укрепить иммунитет.
Однако вместе с тем не редко сталкиваемся с проблемой: как отмыть терку и избавиться от едкого запаха продуктов. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Все, что требуется для данного лайфхака — один целлофановый пакет. Оденьте его на терку и приступайте к готовке. Если нет пакета, также может сгодиться кухонный рукав для запекания.
Таким образом, во время натирания продукт окажется на целлофане и его не придется счищать с терки и доставать из глубин отверстий. При этом сама терка даже при интенсивной готовке останется чистой. Все, что вам нужно будет сделать, — быстро промыть ее под проточной водой.
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