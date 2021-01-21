Зачем оборачивать терку в целлофан 

Терка — пожалуй, один из самых используемых предметов кухонной утвари. С ее помощью мы готовим салаты, добавляем тертый сыр в пиццу и другие блюда, а также натираем чеснок и имбирь, чтобы укрепить иммунитет.

Однако вместе с тем не редко сталкиваемся с проблемой: как отмыть терку и избавиться от едкого запаха продуктов. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Все, что требуется для данного лайфхака — один целлофановый пакет. Оденьте его на терку и приступайте к готовке. Если нет пакета, также может сгодиться кухонный рукав для запекания.

Таким образом, во время натирания продукт окажется на целлофане и его не придется счищать с терки и доставать из глубин отверстий. При этом сама терка даже при интенсивной готовке останется чистой. Все, что вам нужно будет сделать, — быстро промыть ее под проточной водой.