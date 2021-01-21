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Назван лучший способ борьбы с тараканами 

Lenta.ru и ещё 3 12 часов назад
Назван лучший способ борьбы с тараканами
Фото: Lenta.ru
Лучшим способом борьбы с тараканами назвали использование специального геля, поскольку такой способ эффективен и безопасен для людей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-дезинфектолог Николай Дубинин.
Он посоветовал брать «простой гель в шприце за 25 рублей» и наносить его мелкими каплями. По его словам, в таком случае можно даже обойтись без бригады дезинфекторов, поскольку «никто не сможет обработать квартиру аккуратнее, чем ее хозяин».

«Сетки на вентиляционных отверстиях можно использовать, это уменьшит риски, можно домики клеевые устанавливать. Нет никакого влияния сетей 5G на тараканов, ультразвуковые отпугиватели тоже неэффективны», — добавил Дубинин.

Также врач опроверг информацию, что тараканы активизируются в зависимости от времени года. Главная причина их появления — грязь в помещениях и неблагополучные условия. «Они постоянно где-то будут, просто [люди] редко видят изнанку ресторанов, кухни. Тогда бы они поняли, почему тараканы существуют, почему они никуда не денутся», — подчеркнул дезинфектолог. Он отметил, что насекомые — в том числе и социальная проблема.
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Женский форум
Дом и сад , Николай Дубинин , Радиостанция "Говорит Москва"
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